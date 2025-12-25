跟風平安夜追耶誕老人 國防部注音文曝國軍任務！台灣人秒懂

街頭濃濃耶誕氛圍，國防部也發出應景影片。（資料照，Pexels）

今（25日）行憲紀念日，同時路上滿滿耶誕節慶氛圍，國防部昨（24日）也發出應景文宣，表示當全球正透過北美防空司令部（NORAD）打造的「追蹤耶誕老人（NORAD Tracks Santa）」確認飛行路徑時，我國國軍也正進行任務，同時以注音文標示任務名「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」，說明國軍24小時保護大家，創意影片引來網友熱烈討論。

美國與加拿大共同成立的北美防空司令部（NORAD），50多年前打造「追蹤耶誕老人」（Tracks Santa），宣稱以雷達系統追蹤耶誕老人飛行路線，隨著科技進步，還經營社群即時和網友分享耶誕老人最新到訪地點，多年來也成了耶誕節傳統活動。

昨（24日）追蹤耶誕老人官網顯示，耶誕老人約在晚間22時41分通過台灣上空，我國國防部也透過社群「國防部發言人」釋出應景貼文，並表示影片中藏有「只有臺灣人懂的密碼！」影片以中文、注音文夾雜，分享當民眾正在追蹤耶誕老人、過節時，台灣則有一群人正在執行任務，主要彰顯不論假日與否，國軍24小時保家衛國。

國防部注音文很快就被網友破解，影片全文：「偵測目標ㄧㄉㄌㄖ（耶誕老人），今晚全世界都在追蹤他，但其實追蹤這項任務，我們每天都在進行，不管你現在是在ㄒㄅㄧㄉㄔ（新北耶誕城）、ㄐㄏㄌㄨ（交換禮物），這項任務從不中斷，任務名稱為24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家），確保每一天都一樣平安」。





