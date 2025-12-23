跟風張文「嗆炸機場」遭起底！他非首次犯案…9年前揚言：會橫屍遍野

記者陳弘逸／高雄報導

高雄30多歲的男子蘇念祖PO文聲稱「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，還揚言「炸小港機場」。（圖／翻攝畫面）

桃園27歲男子張文日前在北捷、中山商圈犯下駭人聽聞的隨機殺人案，恐懼尚未平息，高雄30多歲的男子蘇念祖PO文聲稱「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，還揚言「炸小港機場」；他也因案被起底，並非首次犯案；9年前，同樣放話炸小港國際機場，甚至還說會橫屍遍野，入境時被逮，遭3個月有期徒刑，但仍未學到教訓，故意觸法再度遭收押。

據2017年判決，蘇念祖2016年10月21日9時許，在大陸地區天津市紅太陽商務酒店內，用iPhone6手機登陸臉書，並在「日台交流」臉書公開社團網頁，以日文刊登「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我應該會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民也應該會橫屍遍野（我是國小3年級學生）」。

廣告 廣告

高雄30多歲的男子蘇念祖被起底，9年前，同樣放話炸小港國際機場遭3個月有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

貼文因散佈危害飛航安全不實訊息及恐嚇公眾，遭警方盯上，蘇念祖並於貼文發布於傍晚5時20分，抵台時，當場遭警方約談依法送辦。

偵審期間，蘇念祖都坦承犯行，自陳大學肄業、家境小康，領有身心障礙證明，因情感上與父母吵架心情不佳才會發文，又被查出有傷害、妨害名譽前科，當時法院將他依民用航空法，散佈危害飛航安全之不實訊息，判3個月有期徒刑，得易科罰金，全案定讞。

未料，蘇念祖並未因此學到教訓，時隔9年後，又因跟風張文北捷犯案，PO文聲稱「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，還揚言「炸小港機場」今天（26日）遭收押。

更多三立新聞網報導

曾說：遇鄭捷會挺身制止！余家昶11年後「兌現承諾」肉身擋張文不幸殞命

眼紅女友跟前任走在一起！把她撞成重傷「再迴轉撞情敵」醋男凌晨投案了

下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑

追北捷濫殺犯罪真相！檢警設「專線」讓全民供線索…防止真相石沉大海

