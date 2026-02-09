跟風拍「重慶重機」！台中89男用兒童推車大玩特技 家樂福怒提告

記者林意筑／台中報導

2名男子前往大賣場內模仿拍攝「重慶重機」。（圖／翻攝畫面）

近期社群平台上有許多年輕人跟風效仿拍攝，中國社群平台流行的「重慶重機」影片。台中有2名男子前往大賣場內低成本模仿，以兒童專用推車當成重機使用，更在賣場內高速滑行、甩尾及表演特技，事後更將影片上傳網路，引發網友熱議。沒想到2名男子此舉竟樂極生悲，家樂福將針對2名男子行為提出妨害名譽告訴。

拍攝過程中，2名男子在賣場通道間高速滑行、甩尾。（圖／翻攝畫面）

中國社群平台近期流行拍攝「重慶重機」影片，有許多網紅模仿拍攝，未料台中有2名男子前往家樂福青海店內，以賣場內的兒童專用嘟嘟車當成重機，低成本模仿拍片。透過影片可見，其中一名男子負責擔任推車「駕駛」，另一人則站在推車後方擔任「乘客」，過程中2人在賣場通道間高速滑行、甩尾，甚至還站立在推車上放開雙手、雙手比愛心等動作，相當危險。

廣告 廣告

2名男子站立在推車上放開放手、雙手比愛心等動作。（圖／翻攝畫面）

事後2人還將此影片上傳至社群Instagram博眼球，大約上傳1個月後，家樂福在貼文下方留言提醒，指出相關行為存在安全風險，且不符合賣場使用規範，當時2名男子也曾回覆致歉。不過家樂福仍發表聲明表示，希望能遏止這類危險行為被他人仿效，整起事件已進入司法程序，並向2名男子提出妨害名譽告訴。

更多三立新聞網報導

恐怖死神擦身！苗栗山區百公斤巨石重擊貨車 2移工命大「靠這根」無傷

北捷縱火驚魂！台中伯2日前曾嗆「去總統府抗議」 員警苦勸仍攔不住

火燒北捷求關注！台中伯怒控「被剝兩層皮」 中市府回應了：尊重司法

深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商 出拳暴打路人

