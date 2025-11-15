跟風挑戰「一口吞漢堡」！22歲男「無法呼吸2分鐘」倒地…醫嘆：只能靠奇蹟
又是TikTok挑戰害人！希臘近日發生一起意外，一名22歲男子11月13日與朋友在科羅皮（Koropi）一間餐廳聚餐時，疑似想跟風社群媒體上的「整顆吞下漢堡」挑戰，竟將一整個漢堡直接塞入口中並嘗試吞下，最終當場噎住、緊急送醫，至今仍未脫離險境。
跟風「整顆吞漢堡」挑戰！22歲男當場噎住倒地
根據每日郵報（Daily Mail）、Greek Reporter等外媒報導，一同聚餐的友人透露，男子吞下漢堡後過不久就露出驚慌神情，隨即起身跑向遠處，當下眾人還以為男子只是想到較遠的地方吐出食物、以免弄髒餐廳內的環境。怎料男子並未吐出漢堡，反而來回走動，後來更用力以北部撞擊柱子，像是在試圖讓異物從喉嚨排出，眾人直到這時才意識到不對勁。
男子此時氣道已完全被阻塞，無法呼吸長達2分鐘時間，聚餐的朋友雖然嘗試協助，但無人懂得施作「哈姆立克急救法」(Heimlich maneuver)，無法幫助男子將噎住的漢堡排出，男子隨後就失去意識倒地。急救人員獲報趕抵現場時，男子已無反應，急救人員也立即為男子實施緊急救護後送醫搶救，男子目前仍需插管、依賴呼吸器維生。
醫師表示，男子因長時間缺氧，腦部、腎臟與多項重要器官均受到嚴重損害，病況極度危急：「只能靠奇蹟救他，他無法呼吸的時間太長，已經造成不可逆的損傷」。醫師帕戈尼（Matina Pagoni）指出，男子是「完全性氣道阻塞」，再加上現場無人會施作哈姆立克法，最終釀成悲劇：「有人噎住時，每一秒都很重要。」
警方目前正在調閱餐廳監視器，以確認是否有人鼓動男子進行該「惡作劇」或「挑戰」，但男子友人堅稱男子不是在進行網路挑戰，事發當下也只是說了一句「你看看我」後才做出一口吞的行為。事件曝光後，再度引發外界對病毒式挑戰的憂慮，也有專家警告，網路平台持續放大高風險行為，若社會不加強安全宣導與急救教育，類似悲劇恐將越來越多。
哈姆立克急救法是什麼？什麼時候要做？
「哈姆立克急救法」是一種處理成人或兒童「異物哽塞」時的急救方法，目的在於利用腹部施壓，幫助把堵在氣管的異物「強力排出」。當人被食物堵住氣管、無法呼吸、不能咳嗽或說話時，就代表「完全性噎住」，這時需要用力從背後「往上擠壓腹部」，讓肺部瞬間產生強大氣流，把卡住的東西衝出來。
當對方出現不能呼吸、不能出聲、不能咳嗽、雙手緊抓喉嚨、臉色發紫或發白、有「大張嘴巴但吸不到氣」的樣子，就應立即實施哈姆立克急救法。
哈姆立克急救法怎麼做？
站在患者背後，雙手環抱其腰部。
一隻手握拳，把拳眼放在患者肚臍上方、肋骨下方。
另一隻手抓住拳頭用力向內、向上擠壓，像是「往上推，要把對方整個拉起來」一樣。
快速重複上述動作持續至排出異物或對方失去意識。
若對方失去意識，就必須讓對方平躺、立刻CPR，同時呼叫救護車。
自己噎到怎麼辦？
用拳頭頂在自己肚臍上方，用另一手施力往上壓，或者把肚子往桌角、椅背上猛力「往上撞」。
