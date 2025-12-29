跟風玩新竹官方LINE上線

新竹市政府二十九日推出LINE官方帳號《跟風玩新竹》，打造智慧且直覺的一站式旅遊入口。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市政府持續推動《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，二十九日正式推出ＬＩＮＥ官方帳號《跟風玩新竹》，打造智慧且直覺的一站式旅遊入口。市長高虹安開箱全新官方旅遊社群平台的三大功能，包含整合主題遊程、最新活動資訊、與「風城印記」數位集章等，民眾透過手機就能輕鬆規劃旅遊路線，做到「想出發就能出發」的智慧旅遊模式。

高虹安表示，竹市兼具歷史文化與自然資源，從山區、湖畔到海港，各具獨特城市魅力，市府透過數位化與主題式的旅遊規劃，打造《跟風玩新竹》城市觀光品牌，Facebook粉絲專頁追蹤人數已突破五點三萬人，為擴大數位觸及與服務市民及旅客，即日起同步開通「跟風玩新竹」ＬＩＮＥ官方帳號，並推出「風城印記」數位集章活動，結合自然景觀與日常生活，讓民眾走訪竹市各大景點與合作店家，深入體驗新竹城市魅力。

高虹安指出，此次「風城印記」數位集章活動以竹市最具代表性的「山、湖、海」為核心設計三個主章，包含結合舊城區歷史景觀與綠意空間的「新竹公園」與「十八尖山」、兼具生態與休閒氛圍的「青草湖」、以及充滿海港特色的「新竹漁港」，並與超過四十家在地特色店家合作，民眾只要完成指定集章任務即可兌換限量好禮，鼓勵遊客以實際行動走進街區、輕鬆打造屬於自己的《跟風玩新竹》之旅。

市府城銷處長林昱志表示，民眾只要在活動期間前往指定景點掃描QR code，集滿任一個主章及任兩個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格，只要出示《跟風玩新竹》ＬＩＮＥ好友畫面，即可享受有多家店家與旅宿的超值優惠，透過數位化集章互動，讓旅程從「看風景」升級為真正能「玩體驗」的山、湖、海深度探索。