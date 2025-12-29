「跟風玩新竹」官方LINE正式上線 高虹安：一鍵開啟山湖海智慧旅遊 33

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

新竹市政府持續推動《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，以「山、湖、海」作為旅遊主軸，結合科技城市特色，今（29）日正式推出LINE官方帳號《跟風玩新竹》，打造智慧且直覺的一站式旅遊入口。新竹市長高虹安出席啟動記者會，開箱全新官方旅遊社群平台3大功能，包含整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章等，運用數位介面提升旅遊規劃效率，讓民眾透過手機就能輕鬆規劃旅遊路線，做到「想出發就能出發」的智慧旅遊模式。

廣告 廣告

高虹安表示，竹市兼具歷史文化與自然資源，從山區、湖畔到海港，各具獨特城市魅力。市府透過數位化與主題式的旅遊規劃，打造《跟風玩新竹》城市觀光品牌，Facebook粉絲專頁追蹤人數已突破5.3萬人，為擴大數位觸及與服務市民及旅客，即日起同步開通「跟風玩新竹」LINE官方帳號，並推出「風城印記」數位集章活動，結合自然景觀與日常生活，讓民眾走訪竹市各大景點與合作店家，深入體驗新竹城市魅力。

「跟風玩新竹」官方LINE正式上線 高虹安：一鍵開啟山湖海智慧旅遊 35

高虹安指出，此次「風城印記」數位集章活動以竹市最具代表性的「山、湖、海」為核心設計3個主章，包含結合舊城區歷史景觀與綠意空間的「新竹公園」與「十八尖山」、兼具生態與休閒氛圍的「青草湖」、以及充滿海港特色的「新竹漁港」，並與超過40家在地特色店家合作，民眾只要完成指定集章任務即可兌換限量好禮，鼓勵遊客以實際行動走進街區、促進在地觀光消費，輕鬆打造屬於自己的《跟風玩新竹》之旅。

城銷處長林昱志表示，為提升旅遊的互動感與參與度，「風城印記」數位集章活動自即日起至明年3月31日期間限定推出。民眾只要於活動期間前往指定景點掃描QR code，集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格。

林昱志說明，此次活動更串聯超過 40 家在地店家，包括旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作，只要出示《跟風玩新竹》LINE好友畫面，即可享受有多家超值優惠，包含新竹首家西點麵包店美乃斯自製品項9折、Yamada山田麻糬製造所消費滿250元送原味牡丹餅、知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿千送指定糕餅一份、海瑞摃丸及台丸好所在的摃丸產品9折；旅宿優惠則包括普邑斯商務旅館8折、迎曦飯店豪華房型9折等限定折扣。透過數位化集章互動，讓旅程從「看風景」升級為真正能「玩體驗」的山、湖、海深度探索。

城銷處補充，透過全新LINE官方帳號，讓民眾以更便利的方式探索新竹山、湖、海的多元風貌，也讓在地居民重新發現城市亮點。未來市府將持續依使用者回饋優化內容，打造更貼近旅客需求的數位旅遊入口，並吸引民眾以「慢、深、廣」方式走訪城市與周邊景點，帶動地方產業與旅遊人潮，使新竹觀光更有趣、更便利。

照片來源：新竹市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／請辭立法院副院長全力參選？ 江啟臣：以後的事以後再說

新北特搜秀峰分隊獲贈災勘車 陳崇岳：愛心永續提升救災量能

【文章轉載請註明出處】