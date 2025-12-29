跟風玩新竹 官方LINE正式上線

新竹市政府29日舉辦LINE官方帳號《跟風玩新竹》啟動記者會，由市長高虹安開箱全新官方旅遊社群平台3大功能。（王惠慧攝）

新竹市政府續推《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，29日推出LINE官方帳號，市長高虹安開箱全新官方旅遊社群平台3大功能，包括整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章等，民眾透過手機就能輕鬆規畫旅遊路線。

市府昨天舉辦啟動記者會，高虹安指出，《跟風玩新竹》臉書粉絲專頁在市府團隊的經營下，已突破5.3萬人次追蹤。為了提供更便利的互動服務，市府推出LINE官方帳號，並結合數位集章功能，讓民眾只要帶上手機，就能輕鬆暢遊新竹市。

此次「風城印記」數位集章活動以竹市最具代表性的「山、湖、海」為核心設計3個主題，包括結合舊城區歷史景觀與綠意空間的「新竹公園」與「十八尖山」、兼具生態與休閒氛圍的「青草湖」，以及充滿海港特色的「新竹漁港」，並與超過40家在地業者合作。

民眾只要於活動期間前往指定景點掃描QR Code，集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格。高虹安也特別推薦，由市府開發、限量生產的「皮卡曬娃包」，可愛造型深受年輕族群與小朋友喜愛，希望民眾在觀光、消費或品嘗美食的同時，都能輕鬆完成集章。

市府城銷處長林昱志說明，為提升旅遊的互動感與參與度，「風城印記」數位集章活動自即日起至明年3月31日限定推出。活動串聯超過40家在地店家，包括旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作，只要出示《跟風玩新竹》LINE好友畫面，即可享有多家超值優惠。

城銷處補充，透過LINE官方帳號，讓民眾以更便利方式探索新竹山、湖、海的多元風貌，也讓在地居民重新發現城市亮點。市府將持續依據使用者回饋以優化內容，打造更貼近旅客需求的數位旅遊入口，帶動地方產業與旅遊人潮。