跟風網路挑戰！13歲少女吸入「除臭劑」慘死 家屬：社群潮流應納必修

英國萊斯特郡（Leicestershire）一名13歲女學生蒂根·賈曼（Teagan Jarman）疑因模仿社群媒體上的危險潮流「chroming」（吸入油漆、氣溶膠罐、清潔產品、汽油或其他類似溶劑的揮發氣體，以獲取短暫快感）而喪命，事件引發當地社會對青少年網路安全與溶劑濫用的高度關注。

根據《Birmingham Mail》今年3月，蒂根被發現倒臥於瑟馬斯頓（Thurmaston）家中臥室，失去意識。儘管醫護人員全力搶救，但蒂根仍被宣告當場死亡。家屬表示，她被推測至少吸入了一罐除臭劑。

蒂根的繼父羅布·霍普金（Rob Hopeking）受訪時悲痛表示，家人無從得知她是否曾在事發前使用過相關物質，而這起事件對整個家庭造成無法挽回的傷害。他形容蒂根是個熱愛家庭、喜歡與寵物相處、常與好友共度周末的陽光女孩，笑聲足以「點亮整個房間」。

蒂根的親生父親保羅·賈曼（Paul Jarman）也接受訪問，形容女兒「熱情、風趣、古靈精怪」，兩人經常一起準備晚餐，「她總能讓我笑」。他坦言，女兒離世後自己的生活被徹底顛覆，但仍努力讓自己振作。

家屬強調，這並不是單一個人的悲劇，而是社群媒體平台監管不足所導致的風險累積。羅布批評社群平台對危險潮流的處置遠不如對色情內容的控管嚴格，呼籲平台對可能致命的內容採取更積極的管理措施。

蒂根的18歲姊姊艾莉莎（Elissa）已在Change.org（營利組織Change.org,Inc.經營的請願網站）發起請願，主張政府應要求在含風險的溶劑類產品（如除臭劑）上加註更醒目的警告標示，並推動學校將「社群媒體潮流的風險」納入必修教育，包括目前在網路上流行、但可能造成危險的行為，例如「昏迷挑戰」（TikTok上一種使用繩狀物品勒住自己直到昏厥的遊戲）等。家屬表示，希望這起悲劇能促使政府與教育單位正視風險，也讓更多家長與青少年了解看似無害的社群潮流背後可能隱藏的致命危機。



