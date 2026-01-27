跟風霍諾德攀101！ 樓內員工：建築外觀已被爬歪

好多民眾跟風模仿霍諾德，導致101外牆結構已經歪了。（圖／東森新聞）





好多民眾跟風模仿霍諾德，出現亂象學他沿窗框往上爬，還有人直接爬上去，坐在窗框上，導致101外牆結構已經歪了。對此官方回應，將持續加強巡查，會對任何未經許可的攀爬行為依法處理。

沿著窗框徒手向上，粉絲們嬉皮笑臉，跟風模仿霍諾德攀爬101。保全：「不要爬上去啊。」

還有人想學霍諾德當蜘蛛人，直接爬上建築外牆的窗框上，下一秒被保全驅趕，攀爬亂象四起，有員工發現這角落屋簷，好像變形了。樓內員工：「我覺得它蠻歪的，我覺得已經被民眾們大家都爬歪了，不管是外國人還是我們台灣在地的小朋友，都會來這邊爬這個這樣子，過去就比較直吧，這邊比較直，現在就蠻歪的，所以這邊就圍起來。」

民眾：「有歪掉，很明顯不一樣，應該不至於吧，應該是滿堅固的。」

遠看不覺得有異狀，但近看建築鐵框接縫處，明顯比旁邊都還要寬許多，就怕再有其他人模仿，101大樓外這處角落，也圍起封鎖線，要大家切勿攀爬。

倒是董事長賈永婕早就發文提醒，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭大樓各個角落，請直接放棄掙扎，這行為非常地愚蠢。

美國攀岩奇才霍諾德，25日成功登頂101，讓世界看見台灣，如今卻出現各種亂象，身為國家地標門面，要是結構真出問題，恐怕也會失了形象。

