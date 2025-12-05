跟騷男求愛自比「具俊曄」！被潑冷水竟寄「土城家暴殺人」新聞 恐嚇罪起訴

家暴示意圖，與本案無關。本報繪製



台北葉姓男子多年前透過面試機會認識一名妙齡女子，從此墜入情網，對女子展開瘋狂追求。女子不想搭理他，他卻用各種名義投遞履歷，還把女子頭像轉印在照片上寄給對方。葉男自稱會「秉持具俊曄的精神」保護她，但被女子拒絕後，他竟把「土城家暴殺人案」的新聞截取下來寄給對方。台北地檢署今（12/5）日依《跟蹤騷擾防制法》、《刑法》恐嚇危安等罪嫌起訴葉男。

調查指出，葉男於2018年因應徵司機職位認識女子，對女子一見鍾情。但面試通過後他沒去報到，反而用各種名義投遞履歷，稱想加入女子的團隊，還拿女子的頭像合成「襯衫照」寄給對方，讓女子不堪其擾。

《跟騷法》通過後，女子向警方報案稱受葉男長期騷擾，警察調查完核發告誡書，禁止葉男繼續從事騷擾行為。但葉男不知悔改，竟然跑到女子公司附近的便利商店，從早上7點坐到晚上9點，手上還拿著女子的碩士論文翻閱。警察獲報到場逮人，他卻辯稱「警察沒有說不能到便利商店坐著」，令人傻眼。

女子向法院聲請保護令獲准，保護令禁止葉男接近女子時常出沒的地點，但葉男不聽從，在同一家便利商店被逮2次後，又改去女子常去的咖啡廳坐著。最誇張的是，葉男宣稱會「秉持具俊曄的精神」保護女子，但被女子拒絕後，他卻把「土城家暴殺人案」的新聞截取下來寄給對方，還說「你那麼優秀，不應該死在這種家暴案裡。」

檢察官認定葉男涉犯《跟騷法》違反保護令、《刑法》恐嚇危安等罪嫌，於今日提起公訴。

