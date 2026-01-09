跟「小木頭」說一下！王大陸意外放閃 女友親暱稱呼曝光

王大陸與闕沐軒當庭意外放閃。（圖／記者游承霖攝影）





藝人王大陸與女友闕沐軒違反個資法案，今天（9日）下午，一前一後現身新北地院出庭，闕沐軒在面對王大陸的律師詢問「請問你與同案被告王大陸的關係」時，直接答覆是「男女朋友」，後續檢察官反詰問出示情侶倆與游翔閔的對話紀錄時，更曝光王大陸對女友的親暱稱呼為「小木頭」，意外當庭放閃。

闕沐軒為王大陸聲請傳喚的證人，今天（9日）下午出庭作證時，首先面對王大陸律師詢問「請問你與同案被告王大陸的關係」時，闕沐軒答覆「男女朋友」。

王大陸不發一語離開新北地院。（圖／記者游承霖攝影）

闕沐軒接續指出，自己過去曾被潘姓男子詐騙，潘姓男子被判刑3年多，想要知道對方的近況，又不想本人親自去找對方，又得知男友王大陸的朋友游翔閔交友廣闊，人脈很廣，因此才會想透過游翔閔幫忙找人，由於沒有游翔閔的直接聯繫方式，才會由王大陸建立了3人的對話群組，並將群組名稱取為「失去的！一定要討回來」。

闕沐軒更指出，王大陸只有成立群組，並未指示游翔閔蒐集潘姓男子的相關個資，也不清楚游翔閔如何取得潘姓男子與其家人的個資，整個過程只有提供判決書影本給游翔閔，放在住處樓下並用信封包裹，由游翔閔自行前來取走。

檢察官詰問過程中，曾提示一張群組照片，照片中只見王大陸在群組中表示「能拿多少回來，你要跟『小木頭』說一下」，檢察官詢問闕沐軒「這句話是甚麼意思」，闕沐軒則靦腆地回答「小木頭是我」，這句話是看能不能找到潘姓男子，意外曝光王大陸對女友的親暱稱呼。

闕沐軒不發一語離開新北地院。（圖／記者游承霖攝影）

