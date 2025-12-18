跟「提帽挑戰」！ 蔣萬安穿跨年聯名史努比耍Q

蔣萬安（圖／TVBS資料畫面）

台北市西門町舉辦街頭潮流趴，展出十大潮流IP的超大充氣玩偶，吸引民眾前來拍照。 活動期間，民眾只要在特約店家消費滿888元，即有機會抽取千項大獎。 每週六西門町將舉辦包括唱跳和嘻哈歌手的表演。

台北市長蔣萬安穿著跨年限定的史努比周邊服裝，包括帽子、圍巾、馬克杯和帆布袋。 西門町此次活動將連續四周將有動漫、電玩人物公仔和販賣限量周邊商品。活動期間，將有不同的唱跳嘻哈歌手輪番上陣，並有限定展演。

偶像團體ＶＥＲＡ（圖／TVBS資料畫面）

台北市副市長林奕華表示，許多店家提供優惠，並設有多處打卡拍照點，每週都有演出活動， 民眾對於街頭潮流趴的反應不一，有的認為公仔「挺可愛的」，希望公仔「如果長得更奇葩會更喜歡」，有的則認為「還好，而且有點擋路」，另有民眾表示公仔「滿可愛的」，考慮作為交換禮物或購買聖誕禮物。

