跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，頻道名稱將正式更名為「阿滴」，消息一出立刻引起討論，更有粉絲感嘆「阿滴英文要變成我們的童年了嗎」，而阿滴也曝光改名的背後原因。

阿滴昨（10）日透過Instagram發文公布改名決定，「2026跟阿滴英文說掰掰！」，除了YouTube頻道外，Instagram、Threads等社群帳號名稱也會同步調整為「阿滴」。不過他也補充，帳號的英文ID將繼續保留為「@rayduenglish」，一方面是技術上不易更改，另一方面則希望留下這段與粉絲共同累積的回憶，作為重要的歷史紀念。

談到改名的關鍵原因，阿滴坦言，頻道內容早已與創立初期不同。近年來影片主題涵蓋旅遊、文化探索、各國生活體驗等多元內容，英文教學不再是唯一核心，加上新觀眾看到他近期旅遊影片，會對頻道名稱感到困惑，「為什麼叫阿滴英文？」，為了避免誤解，也讓頻道名稱更貼近實際方向，經過深思熟慮後才決定替頻道改名。

此外，阿滴也預告，未來影片將不再使用原本「阿滴英文」的固定片頭，但尚未製作完成，因此近期可能會沒有片頭。對此，粉絲們也紛紛在貼文底下留言表達支持，「一切都是好的安排」、「新的里程碑，骨灰粉小滴也樂見其成」、「我很喜歡播放阿滴英文給學生看，即使改了名字也沒關係」、「阿滴英文是我們共同的記憶，今天起做個自己喜歡的滴，開心健康～」。

