跟《魔法壞女巫：第二部》IP聯名 英國木瓜霜Dr.PAWPAW強勢登台

你知道嗎？木瓜霜不只澳洲有，這款Dr.PAWPAW英國木瓜霜憑藉著與《魔法壞女巫：第二部》IP聯名合作，在國際間正火熱受到粉絲瘋狂追蹤中，英國木瓜霜台灣代理商婕曦實業表示：源自英國倫敦的Dr.PAWPAW品牌創辦人夫妻Johnny與Pauline Paterson為了幫女兒尋找一款天然、溫和且有效的潤膚產品，他們從木瓜（Papaya / Pawpaw）果實中發現卓越的修護與保濕力量，結合蘆薈與植物萃取成分，研發出首款明星產品Original Balm木瓜蘆薈奇肌霜（也是目前當紅的英國木瓜霜）開啟品牌之路；台灣目前已引進這款明星產品，上市不到二個月就創出百萬佳績。

Dr.PAWPAW英國木瓜霜創辦人了幫女兒尋找天然、溫和且有效的潤膚產品，從木瓜果實中發現卓越的修護與保濕力量，結合蘆薈與植物萃取成分，研發出明星產品。

作為全球推動永續的英國品牌Dr.PAWPAW所有包裝均採用：後消費回收塑料、70% 回收纖維紙板、水性環保油墨印刷，並致力於實現100%可回收設計；此外，品牌持續開發可生物分解材質的產品包裝，以實際行動減少碳足跡，並積極支持慈善與社會責任計畫，期望透過每一支產品，讓世界變得更美好。代理商婕曦指出：由於進口的關係，目前這款《魔法壞女巫》IP聯名款木瓜霜預計12月底才有機會來台，不少網友表示：雖然Dr.PAWPAW《魔法壞女巫》IP聯名款尚未引進台灣，但原本的明星商品－木瓜蘆薈奇肌霜，不僅可當護唇膏、萬用霜使用，還有「晚安唇膜、熱戀紅潤色霜、蜜桃亮采霜、乳木果修護霜」四款不同色彩系列都超好用的，這款英國木瓜霜可說是玩出了不同時尚色彩，滿足更多愛美者的護膚需求。

Dr.PAWPAW五款經典木瓜霜「木瓜蘆薈奇肌霜、晚安唇膜、熱戀紅潤色霜、蜜桃亮采霜、乳木果修護霜」玩出時尚色彩，滿足愛美者護膚需求。

過去在台灣已經紅很久的澳洲「木瓜霜」，因用途廣泛，可當護唇膏、護手霜使用，長期累積許多好評，成為網路長賣款，而這款來勢洶洶又兼具國際品牌力的英國木瓜霜，代理商不僅一次引進五款經典木瓜霜在品牌官網與百貨通路銷售，更趁即將到來的「聖誕節」，推出Dr.PAWPAW柏靈頓熊IP聯名款-旅行典藏組、野餐點心組與甜點派對組，要搶攻聖誕part交換禮物商機。

Dr.PAWPAW柏靈頓熊IP聯名款-旅行典藏組、野餐點心組與甜點派對組，搶攻聖誕part交換禮物商機（圖：jcapothecary.com.tw網站）

Dr.PAWPAW英國木瓜霜 https://lihi3.me/2hRXD

Dr.PAWPAW柏靈頓熊IP聯名款 https://lihi3.me/Nc2RY

