跟F4在一起太痛苦！朱孝天抱怨片被挖出 周渝民「超真實反應」曝光

男團「F4」言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。隨著輿論持續延燒，朱孝天過去在節目上的發言也再度被翻出。

朱孝天坦言成為F4讓他很痛苦。（圖／翻攝自康熙好經典YouTube）

朱孝天過去曾與周渝民登上綜藝節目《康熙來了》，聊到成名後的壓力，朱孝天坦言自己仍然無法適應，甚至突然脫口：「我做藝人跟他們（F4）在一起實在太痛苦了」，一旁的周渝民則持不同看法，認為一切並沒有如此誇張。

周渝民以日本人為例，表示日本粉絲普遍有禮貌，即便在街頭偶遇藝人，也不會出現過度瘋狂的狀況，沒想到朱孝天立刻反駁：「你現在講的是日本人，可是日本當地還有中國人，還有其他國家的」，讓周渝民頓時苦笑語塞：「你要這樣講我就沒辦法。」

朱孝天（左）認為當藝人沒有隱私，周渝民（右）試圖緩頰失敗。（圖／翻攝自康熙好經典YouTube）

朱孝天指出，自己某次在日本搭電車時未戴口罩被中國粉絲認出，對方主動攀談講不停，讓他非常困擾，「我就『嗯』、『啊』，然後默默把口罩戴起來，然後他還要一直講，講到走了離開，他還要叫你加油，我都不知道在加油什麼。」

如今朱孝天這段發言再度被翻出，網友在Threads傻眼開酸：「看完這段就明白朱跟F3合體不了的原因了，好自大的人…」、「然後他現在在中國開直播賺錢，傻眼」、「典型自卑型人格，不紅都是有原因的」、「朱孝天很明顯就是那種明明很沉浸在F4光環，但嘴巴還硬要表現出不在乎不屑的那種死樣子」。

