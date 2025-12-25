跟Gmail尷尬ID說掰掰！ Google逐步開放：舊資料全保留

Google逐步開放修改「@gmail.com」前綴。（示意圖／unsplash）

Google近日宣布，將逐步向用戶開放「變更 Google帳戶電子郵件地址」的新功能，也就是說，使用者未來可將原本以「@gmail.com」結尾的帳戶地址，更換為另一個同樣以「@gmail.com」結尾的新地址，帳戶內既有資料則不受影響。不過，Google也提醒，這項功能目前仍屬「逐步推出」，並非所有使用者都能立即使用，是否開放仍依帳戶設定為準。

Google官方發公告表示，Google帳戶電子郵件地址是使用者登入各項Google服務的重要識別資訊，包含Gmail、Google雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google Play等。該電子郵件地址也會在分享雲端檔案、傳送日曆邀請，或使用「使用Google帳戶登入」第三方服務時顯示。

根據Google說明，若使用者的Google帳戶電子郵件地址原本是以「@gmail.com」結尾，即可申請更換為新的Gmail地址。若只是想變更顯示名稱而非電子郵件地址，則需透過其他帳戶設定調整。

此外，不同帳戶類型仍有其他替代方式，例如：使用Gmail帳戶但想改用非Gmail地址者，需刪除Gmail服務；使用非Gmail帳戶想改用Gmail，則需在Google帳戶中新增Gmail；由公司、學校或機構帳戶設定者，則須聯繫管理員處理。

Google指出，更換Gmail帳戶電子郵件地址後，舊的Gmail地址將自動設為「備用電子郵件地址」，使用者仍可收到寄送至新舊地址的郵件，帳戶內的相片、郵件、訊息等資料也都會完整保留。若想改回先前的電子郵件地址，但必須等待12個月，才能再建立以gmail.com結尾的新Google帳戶電子郵件地址，總共只能建立3次。

Google也提醒，用戶在變更Gmail地址前，需留意部分服務可能出現影響，例如Chromebook裝置、「使用Google帳戶登入」第三方網站，或Chrome遠端桌面等功能。官方建議先進行資料備份，並留意部分應用程式設定可能需要重新設定。

使用者可透過電腦前往Google帳戶設定頁面，在「個人資訊」中的「電子郵件」欄位查看是否出現「變更Google帳戶電子郵件地址」選項，若有顯示，即可依照指示輸入新的使用者名稱並完成變更。

