跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看

財經中心／葉為襄、林大帷 台北報導在中國市佔率第一的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，在其他國家點餐用APP很方便，不過這個月即將正式進軍台灣市場！資安問題引發高度關注，立委邱議瑩憂心，如果消費者被要求強制下載APP點餐，資安恐成一大破口。取餐用手機掃碼，點餐得用APP下單，中國瑞幸咖啡創辦人野心勃勃，在中國市占率第一還不夠，傳出這個月即將進軍台灣，民進黨立委邱議瑩，擔心這點！經濟部長龔明鑫備詢被立委邱議瑩問到，包括它是不是，在美國一樣強制要下載它的APP，才能去點餐，透過雲端就回去中國啦，你要求它也沒用，龔明鑫回應我們會了解，個資相關怎麼蒐集怎麼運用。經濟部長龔明鑫喊話，個資一定會嚴格把關，畢竟餐飲業只要合法先申請，瑞幸咖啡就能插旗，更何況這次繞道，找代理商進軍台灣市場，但立委會這麼擔心個資外流不是沒原因。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）外媒旁白（10.02）：「它會把敏感資料傳輸到北京，在你不知道的情況下。」國外專家早在今年10月就示警，瑞幸咖啡一路從香港、新加坡、馬來西亞到美國版圖持續擴展。瑞幸咖啡來臺插旗的第一間店，就開在星巴克旁間，到現在招牌遲遲還沒有掛上，而傳出代理商就是彰化員林，翁家旗下的順昱控股，他們就是瑞幸在中國的，咖啡加工供應商。9月才登記的順昱控股，董事長是翁張麗卿，是彰化員林做糖精起家的業者，一度在2011年踩到塑化劑風暴，全身而退，曾經合作的客戶還包含康師傅。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）原本官網還顯示，瑞幸第一家門市12月開幕，還公開徵求原物料供應商，現在被各界關注，官網瞬間停擺，這個月能不能如期開店，還是未知數。

