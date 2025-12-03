跟iPASS MONEY分家！LINE Pay Money三步驟開通 五大QA一次看
LINE Pay錢包將在今年底前和一卡通iPASS MONEY分家，全新電子支付服務「LINE Pay Money」將在今（3）天起正式開啟服務，同樣可使用轉帳、儲值、生活繳費等，三步驟快速開通；至於原本在iPASS MONEY的餘額則需要用戶先提領或使用完，以免受影響。
LINE Pay子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將在3日下午3點正式上線，取代原本的iPASS MONEY服務，而一卡通公司也將原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，自2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上。
LINE Pay表示，新服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要透過三步驟，第一，更新LINE應用程式至15.18.1版本（含）以上，接著開通LINE Pay Money帳戶，LINE Pay APP則需更新至4.9.0版本（含）以上；第二，準備身份證件提供身分確認；第三，選擇銀行帳戶或信用卡完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。
LINE Pay Money三步驟開通。圖／LINE
LINE Pay Money新服務開啟，同樣可以透過LINE好友和聊天室即時轉帳、發送紅包，也可連結銀行帳戶進行儲值與消費，並透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用，乘車碼搭乘捷運等交通工具一樣可以使用，所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌。
另外，LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，支援LINE POINTS點數，用戶可累積與使用LINE POINTS點數；還可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，且信用卡無縫移轉，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。
LINE Pay與一卡通公司合作將在2025年12月31日正式終止，因此自12月3日至12月31日期間，用戶在LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，「但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務」，2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。
LINE Pay Money今天下午3點正式啟用。圖／LINE
對此一卡通公司也列出多項Q&A解答用戶疑惑：
Q：iPASS MONEY APP和LINE錢包有什麼差異？
A：iPASS MONEY APP是一卡通公司的獨立APP，與LINE錢包存在LINE應用程式中的服務入口不同，iPASS MONEY APP多元服務，可滿足原先透過LINE錢包入口的各式功能，更多了一卡通綠點、優惠券、TWQR掃碼消費、推播提醒待繳帳單、政府數位券等多項獨特功能與專屬優惠！
Q：服務移轉後，iPASS MONEY帳戶資料還會在嗎？是否需要重新註冊？
A：iPASS MONEY移轉至獨立APP後，用戶帳戶資料仍存在，只要使用原有手機號碼或登入ID即可繼續使用，不需要重新註冊。
Q：服務移轉後，iPASS MONEY帳戶餘額怎麼辦？可以提領嗎？轉帳或繳費紀錄如何查詢？
A：iPASS MONEY與LINE Pay的任何服務異動都不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額，只要登入iPASS MONEY APP即可繼續正常使用帳戶餘額，也可以透過iPASS MONEY APP查詢先前的轉帳或繳費紀錄。
Q：現在還可以在LINE使用iPASS MONEY功能嗎？
A：2025年底前用戶都仍可正常於LINE使用iPASS MONEY好友轉帳、提領、查詢餘額、瀏覽帳戶紀錄功能。
Q：用戶個人資料會因為服務移轉而外洩嗎？
iPASS MONEY為一卡通公司獨立經營之產品，與合作方並無相關，故無外洩疑慮。
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
12月多項新制上路！ 交通、醫療、電子支付調整一次看
常用LINE轉帳用戶注意！iPASS MONEY與LINE分家 年底全數移出
其他人也在看
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 12
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前 ・ 1
郵局明年停止代售臺鐵車票 臺鐵籲旅客多利用e訂通與四大超商購取票
國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）今（一）日宣布，自明年一月一日起，中華郵政將全面停止代售臺鐵車票服務。隨著多元售、取票管道已成熟發展，包括「台鐵e訂通」APP與四大超商服務均更為便捷，建議旅客多加利用，以提升行程規劃效率。臺鐵說明，自八十七年九月一日開辦郵局取票後，陸續於一百年十二月二十二日導入超商取票服務，並於一百零八年一月二十三日推出「台鐵e訂通APP」QRCode取票。如今因數位化服務普及，郵局代售功能已不再必要，因此自一一五年起正式結束。臺鐵指出，「台鐵e訂通」APP已成為旅客最便利的購取票工具，具備以下優點：一、手機即可完成購票、付款、取票，無需至車站排隊。二、支援信用卡、行動支付（如ApplePay、GooglePay）等多元付款方式。三、旅客可直接出 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP
【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 286
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 163
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 7
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 100
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 138
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 26