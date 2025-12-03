跟iPASS MONEY分家！LINE Pay Money三步驟開通 五大QA一次看

LINE Pay錢包將在今年底前和一卡通iPASS MONEY分家，全新電子支付服務「LINE Pay Money」將在今（3）天起正式開啟服務，同樣可使用轉帳、儲值、生活繳費等，三步驟快速開通；至於原本在iPASS MONEY的餘額則需要用戶先提領或使用完，以免受影響。

LINE Pay子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將在3日下午3點正式上線，取代原本的iPASS MONEY服務，而一卡通公司也將原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，自2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上。

LINE Pay表示，新服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要透過三步驟，第一，更新LINE應用程式至15.18.1版本（含）以上，接著開通LINE Pay Money帳戶，LINE Pay APP則需更新至4.9.0版本（含）以上；第二，準備身份證件提供身分確認；第三，選擇銀行帳戶或信用卡完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

LINE Pay Money三步驟開通。圖／LINE

LINE Pay Money新服務開啟，同樣可以透過LINE好友和聊天室即時轉帳、發送紅包，也可連結銀行帳戶進行儲值與消費，並透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用，乘車碼搭乘捷運等交通工具一樣可以使用，所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌。

另外，LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，支援LINE POINTS點數，用戶可累積與使用LINE POINTS點數；還可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，且信用卡無縫移轉，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

LINE Pay與一卡通公司合作將在2025年12月31日正式終止，因此自12月3日至12月31日期間，用戶在LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，「但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務」，2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。

LINE Pay Money今天下午3點正式啟用。圖／LINE

對此一卡通公司也列出多項Q&A解答用戶疑惑：

Q：iPASS MONEY APP和LINE錢包有什麼差異？

A：iPASS MONEY APP是一卡通公司的獨立APP，與LINE錢包存在LINE應用程式中的服務入口不同，iPASS MONEY APP多元服務，可滿足原先透過LINE錢包入口的各式功能，更多了一卡通綠點、優惠券、TWQR掃碼消費、推播提醒待繳帳單、政府數位券等多項獨特功能與專屬優惠！

Q：服務移轉後，iPASS MONEY帳戶資料還會在嗎？是否需要重新註冊？

A：iPASS MONEY移轉至獨立APP後，用戶帳戶資料仍存在，只要使用原有手機號碼或登入ID即可繼續使用，不需要重新註冊。

Q：服務移轉後，iPASS MONEY帳戶餘額怎麼辦？可以提領嗎？轉帳或繳費紀錄如何查詢？

A：iPASS MONEY與LINE Pay的任何服務異動都不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額，只要登入iPASS MONEY APP即可繼續正常使用帳戶餘額，也可以透過iPASS MONEY APP查詢先前的轉帳或繳費紀錄。

Q：現在還可以在LINE使用iPASS MONEY功能嗎？

A：2025年底前用戶都仍可正常於LINE使用iPASS MONEY好友轉帳、提領、查詢餘額、瀏覽帳戶紀錄功能。

Q：用戶個人資料會因為服務移轉而外洩嗎？

iPASS MONEY為一卡通公司獨立經營之產品，與合作方並無相關，故無外洩疑慮。

責任編輯／張碧珊

