跟LINE Pay即將分家 一卡通：用戶的錢包儲值金、資料、紀錄都在
記者李鴻典／台北報導
LINE Pay昨宣布「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，與一卡通「分家」進入最後倒數，擁有逾 720 萬用戶的電支iPASS MONEY今(25)日宣布會持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的iPASS MONEY多數服務將於114年12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。
一卡通公司新說明，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於114年12月31日前仍保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。
未來僅需提前下載iPASS MONEY APP ，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。目前iPASS MONEY所有錢包服務也已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的 iPASS MONEY APP繼續使用。
一卡通董事長廖泰翔再次強調表示：「超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過 iPASS MONEY APP持續與 LINE 展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。」
iPASS MONEY 12月3日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點。
