跟Lulu新婚一個多月！陳漢典鬆口「婚後財產分配」 細節全曝光

記者蔡維歆／台北報導

陳漢典與Lulu上月20日結婚登記，今他出席活動，狂被催促做人，坦言2人確實有在討論，「隨緣啦，順其自然！」新北市長侯友宜台上喊話希望陳漢典要當個好丈夫，更表示：「錢都給Lulu管，男人講話要算話。」陳漢典也允諾會做到，「結婚之後我的就是她的，她的還是她的」。

陳漢典與Lulu於10月20日低調前往戶政事務所登記結婚。（圖／翻攝自Lulu YouTube）

陳漢典連兩年接下「巨星耶誕演唱會」主持棒，今年主持兼表演，他直說自己非常喜歡過耶誕節。聖誕節當天希望能和老婆一起去看場電影，但重要的聖誕禮物，則還沒想好，「她有很強烈個人風格，要買到她喜歡的，比較不簡單」。而陳漢典和Lulu將在明年1月辦婚禮，他一直說婚禮會很好玩。而蜜月旅行，他們尚未討論，但有Lulu去年去芬蘭看極光，還親眼看到聖誕老人當場爆哭5分鐘，感動不已，因此也希望有朝一日能和陳漢典一同去，所以陳漢典想了想，北歐或許是個不錯的蜜月選擇。

曾子余今年7月與同齡圈外女友Grace登記結婚，當他聽到「蜜月」關鍵字竟連連後退，笑喊老婆原本都快忘記了，隨即則說還要再討論、先好好存錢，提到老婆最想要去捷克，並喊出要帶老婆去15天。至於婚宴規劃，曾子余則說去算命，對方和他說最適合的時間是2028年，「但我們覺得太晚，該是明年或後年的年底，該給的都會給。」

