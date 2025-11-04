「跡象──許志芳書藝刀刻創作展」 明宗書法藝術館精彩登場

創價美術館研究員許志芳甫獲全國美展書法類金牌獎殊榮，備受藝術界矚目，在各界引頸企盼下，將於11日7日至26日在明宗書法藝術館舉辦「跡象──許志芳書藝刀刻創作展」，展出風格多元的書法作品，以及令人驚艷的異質書寫和陶壺刀刻創作， 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 創價美術館研究員許志芳甫獲全國美展書法類金牌獎殊榮，備受藝術界矚目，在各界引頸企盼下，將於11日7日至26日在明宗書法藝術館舉辦「跡象──許志芳書藝刀刻創作展」，展出風格多元的書法作品，以及令人驚艷的異質書寫和陶壺刀刻創作，以筆墨轉述時間的流變，以刀痕探索思維的行跡，帶領觀賞者一同走進創作者的經歷跡象。

畢業於國立台灣藝術大學造形藝術研究所的許志芳，長期投身於藝術教育與創作，多次舉辦個人、師生書法創作聯展，曾在「新北市美展」、「台東美展」等大賽獲得書法類第一名，並在今年榮獲「全國美術展」書法類金牌獎的殊榮，其作品更是台南知名小吃「度小月」擔仔麵的重點收藏標的。

許志芳表示，對他而言，書法既是興趣，也是工作；既是傳承文化的一點使命感，更是生活中自我療癒的深化修練與內在觀照的體現，隨著時間的轉化，散溢著學習經驗與美學審視的演繹，從古典的情質到個人生活閱歷的交融，這似乎在生命的每一瞬間，駐留了探索、試煉及開拓性的陳述。而這樣的線質情愫，能為創作的空間情調注入豐沛心靈的激化，轉瞬間的微妙、粗曠、疾速及凝歛之間，映照著創作者對書寫的定義和詮釋。

「言為心聲，書為心畫。」許志芳說，漢代揚雄揭示透過語言與書寫能傳遞思想與內在精神的展露，而東方的書道與篆刻，透過情性的筆墨線質及奏刀的豐富表現力，傳達線條的興味，闡釋對藝術實踐與生命情感的體悟。此展覽題為「跡象」，意在呈現個人藝術創作的微觀軌跡，於邁入大衍之年後所總結的一點成果，展覽內容大致分為四個面向：

一、傳統的催化──書法的源流博大而精深，從文化思想的參透到漢字依附的審美追求，在含蓄、筆力及體勢之間，蘊含方圓樸茂的韻致，富饒筆情墨妙的生趣。漫長的臨池修練，自漢、魏、南北朝碑版石刻的碑派書學取法，領悟渾勁、古拙、雄強之筆勢，在轉變期的古貌中，發崛奇側、變形，感悟質樸的金石氣味與壯美的氣魄。並在篆書端正圓潤的勻稱結體，確立中鋒圓筆內斂含蓄的穩健面向，筆勢漸跨域至兼揉隸書、魏碑、行草法度的肆意，在平穩的審美格局中融會貫通，而能強化寫意的造型意識與書寫自然的釋放。最具「文人化」的行草，豐沛的情愫本心，自覺強化了情感的抒發，縱橫肆意之間，為心裡激盪出微妙的漣漪，宣情表意中傾洩出「心之所生」的感佩。破體書風的試探，最難的是「得其自然而兼其眾美」之境。

二、媒材的共振──當媒材成為書寫的蘊藉，使書寫不再囿於於紙上的界限，讓物件成為寄情之所，透過物件的儀式性轉化為心靈的暗喻，「異質上的書寫」既拓展了形式構成的張力，也增加了遷想與象徵的層次，讓觀者於凝視間體會一種超越文字的共鳴。當「書寫」與「廢材」相遇，不只是創作語境的轉移，也是對生命與時間循環的審視，或許透過「再生藝術」的理念，可以找到一種借鏡與可能性，探索生活存在的定義，相對在廢棄物的「再生」延續，物件上的墨跡宛若是精神文明上的軌跡，除了探視自我對生命價值的取向，也能回應在「永續價值」的信念，將「被遺忘之物」喚回新生。

三、心靈的圖式──書寫就像心象的一面鏡子，映照出內心感知的圖像。有一部分的創作，便會引藉抽象表現主義亦或是繪畫性為基調，時而融入日本「少字數派」的思維借鏡，以極簡元素展現抽象空間的妙境，藉由意象來傳遞內在的共感及情愫的達意，於純粹的線象脈動直截心靈的迴映，再現另一種書寫精神的演繹。

四、陶器與篆刻的轉化──陶器承載著生活實用與美感的交融，將書法美學轉化於陶器之上，透過刻、鑿的刀法，使文字與器物相互輝映，展現出刀刻的勁健之美，使其不再只是二維的痕跡，而成為可以被觸摸的「書」，賦予陶器新的神采。而篆刻承映著刀法、篆法及章法之美，宛若佛家所說的「芥子納須彌」，於方寸之間，以小觀大中賦予諸多美學經驗的鋪陳，凝結漢字書法與鐫刻刀法的意趣，極富感染力的書法興味，在刀石之間營造出萬千氣象。

創價美術館研究員許志芳甫獲全國美展書法類金牌獎殊榮，備受藝術界矚目，在各界引頸企盼下，將於11日7日至26日在明宗書法藝術館舉辦「跡象──許志芳書藝刀刻創作展」，展出風格多元的書法作品，以及令人驚艷的異質書寫和陶壺刀刻創作， 圖：黃博郎／攝

