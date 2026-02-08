跨世代共創「淺山DNA」！左鎮燈會竹藝驚豔登場 黃偉哲讚：低成本創大效益

記者許旗成/台南報導

邁入第三屆的「2026左鎮燈會」，自今（115）年1月31日起至3月8日於左鎮蔗埕公園、老街及化石園區盛大登場。台南市長黃偉哲今（8）日特地前往蔗埕公園與老街走訪燈會現場，肯定這場以社區力量為核心、以「低成本創造大效益」的小鎮燈會，不僅展現地方創意能量，也成功讓左鎮在夜色中綻放獨特光彩。

本屆燈會以「淺山DNA」為策展主軸，將左鎮的自然景觀、產業特色與人文記憶轉化為創作靈感，結合竹工藝與燈光藝術，融入社區共創精神，打造全台少見、以「竹」為核心概念的永續燈會。被白堊地形與淺山環繞的左鎮山城，在光影點綴下呈現出溫潤而深刻的地方風貌。

本屆燈會主題從左鎮的「淺山」環境出發，將山巒紋理、動植物生態與居民生活記憶視為土地長年累積的「DNA」。透過竹編結構與光影設計，營造宛如夜間生命旅程的沉浸式場域，交織成象徵人與自然緊密相連的光影風景。全場規劃五大展區，串聯老街、蔗埕公園至化石園區等重要生活場域，展出《竹影月脈》、《竹築方陣》、《竹浪雲煙》及主燈《一馬平川・迎新春》等大型裝置作品，並融入穿山甲、雲海等生態意象與西拉雅文化元素，呈現左鎮多層次的自然與人文底蘊。

副市長姜淋煌指出，左鎮燈會自2024年首屆舉辦以來，持續以在地竹材為主要創作媒材，逐步形塑出獨具辨識度的「竹燈會」風格，成為台灣燈會文化中別具特色的一環。多件作品由在地長輩、成功大學與南台科大USR計畫師生、社區團體及青年共同製作，讓燈會不只是藝術展演，更是跨世代交流與社區共創的平台，居民也成為舞台上最重要的主角。

左鎮燈會傳達的不僅是視覺之美，更是一種陪伴並理解土地的方式。透過光影，讓外界看見左鎮的深層樣貌；透過共作，讓地方不再只是被觀看，而是能被參與、被記住。今日參訪活動，市議員周奕齊及立委陳亭妃、郭國文服務處皆派員到場支持。