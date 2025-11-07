跨世代共好 信義房屋陪爺奶銀閃閃築夢
信義房屋再度以企業永續精神獲得肯定！今年主辦單位天下雜誌特別讚譽信義房屋不僅長期推動「社區一家」計畫，更前瞻因應超高齡社會挑戰，打造高齡行動實踐平台，以「跨世代共好」為核心，展現企業對長者幸福與價值的深刻關懷。
信義房屋「社區一家」邁入第20年，從深入社區的訪視過程中，看見台灣偏鄉人口外移嚴重，但許多8、90歲長者仍以旺盛的活力參與社區事務。信義團隊從中發現，步入晚年並不等於需要被照顧，長者依然擁有追求幸福與築夢的權利。為回應這份真實需求，「信義公益基金會」以「價值共享」為理念，致力打造讓長者成為主體的實踐舞台。
基金會每年舉辦「集點子大賽」與「共好行動徵選」，鼓勵長者親自提案或跨世代合作。參與者不設限，不僅退休族參與，來自全台各地的學生、家庭主婦、各行各業都能投入實驗創新，進而為台灣超高齡社會指出未來方向。從「創意」到「行動」串接，發想者與執行者不必為同一人，藉此衍生更新穎多元的服務樣態。參與對象不設限，無論個人、團體、各年齡層、不同背景族群都能參與。
在眾多提案中，獲得今年「共好行動首獎」的「昨日報」計畫格外動人。68歲的杜麗姿原本是活力滿滿的「麗姿姐」，熱愛生活、樂於分享，但隨著年齡增長與健康變化，記憶逐漸模糊。女兒林玉文、林玉婷決定以行動陪伴母親，結合教學與設計專長，幫媽媽「留下」漸漸淡去的記憶。2024年暑假一家人前往日本旅遊，沿途收集車票、廣告單，請杜麗姿親手製作「旅日新聞」，用報紙的形式記錄旅程的點滴，也喚醒她對書寫與生活的熱情。
這份「手作小報」觸發了杜麗姿對於報紙的想像，在2024共好行動徵選中，杜麗姿在家人的支持下，第一次提出「昨日報」計畫案。她每天記錄昨日的飲食、出門經歷與所見所聞，逐漸形成屬於她的「流水帳體」。在女兒協助下，還發展出「出門報」、「圖書館版」、「全聯版」等特別專欄，將家人互動融入日常記錄。這份報紙不僅成為杜麗姿對自己的信，也成為一家人共同創作與交流的橋樑，讓「記憶」轉化為充滿愛的日常連結。
