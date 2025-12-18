跨世代共學好所在 歡迎來鳳山靜思堂

高雄鳳山聯絡處滿周歲，為了讓更多年輕人可以走入道場，推出一系列的親子課程，唯一要求就是親子都要一同參加，有學齡前的律動課程，到老中青三代都喜歡的非洲鼓課程，常有三代同堂來上課，而且請來專業的講師進駐，讓每期課程一推出就秒殺。

「恐龍在哪裡。」

慈濟志工｜李蕙妙：「我們這堂課，真的是打破慈濟慣有的課程，所有的孩子包括家長來，他想要來 想要躺 要爬，要跳要幹嘛 通通都可以。」

學齡前的小娃兒，滿場跑，沒有禁忌，鳳山靜思堂推出一系列，親子同心圓課程，唯一要求就是，學生和家長都要參加。「很好動喔，對喔 太好動了。」

家長｜蔡金英：「就是很好動，就是帶他出來這邊，跟大家團體學習，團隊的(精神)，還有可以放電。」

有親子檔，還有祖孫間，更有三代同堂都來上課，也趁機接引慈二代慈三代。家長｜陳淑珍：「對 他們(小孩)平常要上班比較忙碌，(你覺得課程怎麼樣)，不錯啊 讓小朋友，小小朋友接觸這個，小孩子很開心。」

家長｜馬筠惠：「我覺得 可以增加親子的互動 很棒，小朋友假日可以出來活動一下，也很好。」

老中親三代共學，還有非洲鼓課。學員｜洪崇富：「好玩，跟阿媽 哥哥，或者是媽媽(打鼓)。」

家長｜徐筱英：「(因為)慈濟的關係，老師收費也很佛心，老師也很認真帶動。」

意外的是，長輩比小孩還踴躍。家長｜邱秀榮：「我星期天休息，我也多少會參加。」

學員｜邱豐光：「有時候默契不好 (為什麼)，因為有時候他(阿公)有時候會拍錯邊。」

非洲鼓老師｜卓錦漢：「手腳在動，都很活絡，所以可以預防失智，延緩老化。」

