跨世代展現城市暖實力 新北志工日3千人齊聚
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為慶祝國際志工日，今（22）日在大都會公園舉辦主場慶祝活動！市長侯友宜到場與志工伙伴熱情共舞，感謝大家長年無私奉獻。侯友宜表示，新北市有超過19萬名志工及2,223支志工團隊，每年累積服務時數達到2,200萬小時，讓新北成為全國志工人數最多、具有行動力的城市。
新北今年呼應聯合國「2026國際志工永續發展年」精神，以「新北齊心 志向永續」為主題，由不同世代志工共同以活力舞蹈開場，特別融入永續議題，設計趣味闖關與挑戰任務，吸引許多家庭一起體驗，也展現出新北志工的創意與行動力。
新北推動「多元志工」政策，這次更邀集兒少志工、青年志工、家庭志工、男性志工及企業志工，一次串起不同年齡、性別與背景的參與者，讓志工精神在活動中自然交流、彼此鼓舞。
其中，今年76歲、擔任志工22年的林徐明玉，曾獲第28屆志願服務楷模「金駝獎」，對服務始終懷抱熱情。即便日前因癌症手術住院，康復後第一件事仍是回到志工崗位，「只要我持續健康，就要繼續當志工。」她的故事也感染現場許多人，成為活動最溫暖的力量。
侯友宜表示，新北市是全國志工最多的城市，現有2,223支志工團隊、超過19萬名志工，每年累積超過2,200萬小時的服務時數，足見志工夥伴的熱情與堅持。其中，高齡志工隊更達418隊、約7萬4,000人，占全體志工的38%，讓新北志工服務真正做到「不分年齡、樂在奉獻」，讓志工成為跨越世代、串起愛與希望的重要力量。
侯友宜也感謝各局處、區公所、學校、社福中心、企業與民間團體志工夥伴的共同努力，一起展現「志工齊力、城市共好」的精神，無論是在社區據點、福利服務、校園活動，甚至在2025世界壯年運動會等國際賽事，在新北的每個角落，都能看見志工貼心又溫暖的身影，用熱忱讓城市更友善，讓新北更溫暖、更美好。
