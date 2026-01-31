跨世代展現守護決心 台中市守望相助隊誓師大會登場

台中市115年里守望相助隊誓師大會，今31日在市府警察局大樓前廣場登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節將至，為展現守護城市治安的決心，台中市115年里守望相助隊誓師大會今（31）日在市府警察局大樓前廣場舉行，88隊里守望相助隊伍、共計440名隊員齊聚誓師，整齊劃一的隊形，展現守望隊員精神抖擻的士氣與守護家園的決心。盧市長在民政局長吳世瑋及警察局長吳敬田等人的陪同下校閱各里隊代表，感謝所有守望相助隊的辛勞付出，讓市民家人能安心過年，並祝賀大家馬到成功、新年快樂、國泰民安。

台中市115年里守望相助隊誓師大會市長盧秀燕致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長表示，台中是我們的家，市民就是家人，人一生最大的責任，就是保護家庭、照顧家人，也因此她要感謝所有守望相助隊的兄弟姐妹的無私奉獻。台中市是全國第二大城市，守望相助隊分布在各區各里共209隊，隊員人數超過一萬人，即將過年了，希望每一位市民家人都能過好年，所以要拜託所有守望相助隊上緊發條、堅守崗位，加強社區鄰里間的巡邏，讓宵小歹徒不敢輕舉妄動、不敢犯罪，讓市民家人能安心過年。

盧市長指出，今年春節期間最重要的工作之一，就是守護社區安全。她要特別感謝所有守望相助隊的兄弟姐妹們，為了讓市民過好年，許多人甚至無法回家圍爐，也無法陪同家人採買年貨或佈置，犧牲了自己的年節假期，全心全力照顧並保護台中市民，這樣的精神非常感人，她也代表台中市政府及286萬市民，向守望相助隊的兄弟姐妹們致敬。

台中市115年里守望相助隊誓師大會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長進一步表示，今天校閱後，守望相助工作即將全面展開，過去稱為「春安」，如今調整為守護城市的相關行動，但無論名稱如何，核心目標始終是守護台中、保護市民。她強調，守望相助隊與警察同仁、民政單位及里長體系是一體兩面、密不可分，期盼大家在守護城市、保護市民的過程中密切合作、團結互助，唯有凝聚力量，宵小歹徒才不敢輕舉妄動，市民家人才能平安過節；同時也提醒所有守望相助隊兄弟姊妹，執勤時務必注意自身安全，守護他人的同時也要保護好自己。

民政局長吳世瑋指出，台中市守望相助隊過去成員以中高齡為主，近年逐步年輕化，為社區治安巡守注入嶄新活力。根據最新統計，各里隊八、九年級生隊員比例約占3%至9%，其中以太平區占比最高，顯示年輕世代參與社區治安守護的意願逐年提升，成功打破守望相助隊高齡化的既有印象，並形塑20至70歲跨世代共同巡守的團隊模式，結合經驗與活力，有效強化夜間巡邏與社區防護能量，為大台中治安帶來新動能。

民政局長吳世瑋與守望相助隊新世代生力軍合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

吳局長提到，北屯區平和里80年次隊員林靜宜，深受家庭長期參與志工服務的影響，投入守望相助隊服務已逾6年，平時除協助行政事務外，亦參與夜間巡邏，並常於第一時間協助處理交通事故的現場防護與通報工作，成為警方與社區間的重要支援力量；另潭子區頭家里89年次黃婕怡及91年次黃婕如姊妹，則在父親同時也是頭家里長黃聖明的影響下，投入守望相助行列，展現年輕世代對公共事務的責任感與服務熱忱，並進一步號召90年次的王崇安加入，共同強化社區治安防線。