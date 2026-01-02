「跨世代感恩行動」紅心字會攜手復興實中 溫暖獨居長者的心

【警政時報 司徒／臺北報導】為深化對獨居長者身心關懷，並促進世代之間的理解與互動，紅心字會受託經營管理臺北市信義老人服務中心已連續兩年與臺北市私立復興實驗高級中學國中部合作，共同推動跨世代關懷活動，透過邀請七年級學生實際陪伴與互動，為社區長者帶來溫暖與笑容。

紅心字會攜手復興實中，推動跨世代關懷活動，溫暖獨居長者的心。(圖/紅心字會 提供)

紅心字會表示，過去學生親手製作關懷卡片，向獨居長者傳遞祝福與感謝，深獲長者好評；因此今年安排更進一步的深化交流內容，邀請學生實際與獨居長者面對面互動，透過訪談聆聽長者的生命故事，並將故事轉化為一幅幅溫暖的「生命故事圖」。活動最後，學生們以拍立得與長者合影，並在照片上親筆寫下祝福話語，讓長者能將這份溫暖留作珍藏。

復興實中同學與信義老人中心長輩互動交流。(圖/紅心字會 提供)

除信義老人服務中心外，今年活動也延伸至紅心字會辦理之達仁日間照顧中心，學生與日照長者一同互動交流，現場氣氛溫馨感人。多位長者表示，能被年輕世代耐心傾聽、用心記錄人生故事、一起完成手作，感到相當欣慰與感動，對這樣的跨世代交流活動給予高度肯定。學生們紛紛在回饋單中分享心得，表示透過與長者的互動後，更能理解高齡者的生命歷程與心境，未來也會主動關心身邊的長輩與家人，將感恩與關懷落實於日常生活中。

學生實際與獨居長者面對面互動，共同譜出一幅幅溫暖的「生命故事圖」。(圖/紅心字會 提供)

紅心字會秘書長李顯文表示，紅心字會長期關注獨居及弱勢長者的身心需求，除了提供生活支持，更重視情感連結與心理陪伴。她指出：「讓年輕世代走進長者的生命故事，不只是陪伴，更是一種理解與尊重。當孩子願意傾聽，長者感受到被看見、被需要，這正是跨世代共融最珍貴的價值。」未來將持續結合學校、社區與照顧資源，推動更多跨世代交流與生命教育活動，讓關懷不只停留在服務，更在世代之間持續流動，攜手打造溫暖共融的高齡友善社會。

