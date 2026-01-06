跨世代流傳於台灣民間的忠義存在！傳奇義賊廖添丁

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

廖添丁是台灣日治時期最廣為人知的義賊，他出身底層，卻因行事風格與流傳事蹟，被民眾形容為替弱者出頭的俠義人物，因此在地方文化中留下深刻印象，即使多年過去，廖添丁的名字仍時常被提起，成為台灣庶民記憶的一部分。

廖添丁被後世所景仰。（圖／三立新聞網）

根據地方記載，廖添丁生於台中廳大肚上堡秀水莊（現今台中市清水區秀水里），當時民生困苦、階級落差明顯，廖添丁犯下多起竊盜、搶劫案，但路見不平、見義有為的他，不對貧窮、生活困苦的老百姓下手，他盜來的部份贓物會分送給窮人，被老百姓們推崇，義賊形象深植人心。

在信仰層面上，廖添丁並非正式受封的神明，但他的形象卻與城隍爺主持公道的信仰精神高度契合，城隍爺掌管陰陽善惡、賞善罰惡，而廖添丁所象徵的，正是人間對正直與勇氣的投射，因此在台北大稻埕一帶，兩者的故事常被一同提及。

廖添丁廟。（圖／寶島神很大）

後世為了紀念廖添丁，在1958年建立廖添丁廟，又稱漢民祠，現在位在新北市八里區訊塘里。隨著時間推移，廖添丁的形象逐漸從具體人物轉化為精神符號。在戲劇、歌仔戲與文學作品中，他不再只是個人，而是代表一種對抗壓迫、替人出頭的民間價值，這種轉化，使他的故事得以跨世代流傳，也讓他成為理解台灣民間文化的重要線索。

廖添丁墓碑。（圖／三立新聞網）

過去更有舉辦廖添丁百年祭，為紀念廖添丁逝世百週年而發起的一系列活動，在快速變動的現代社會中，廖添丁的故事仍被不斷提起，提醒人們正義與關懷並非遙不可及，而是源自日常選擇，這樣的民間傳說，也正是台灣文化中最真實、也最溫暖的一部分。

