跨世代的滋味 青銀共煮美好"食"光

高雄失智長照據點，帶領一群80多歲的長輩，展現廚藝，阿公阿媽透過熟悉的料理，活化大腦記憶，同時還有大學生在旁陪伴提醒，透過青銀共煮，體驗跨世代的美好時光。

「這鴨蛋喔 (鴨蛋)。」

阿公備料，阿媽要大展廚藝。炒青菜吱吱響，這個聲音，讓原本家裡的廚娘們，活絡起來。

長者 孫許專：「 現在沒在煮了，很多年沒煮了，很久沒煮了，以前都是我在煮菜沒錯。」

還有這位八十多歲的阿媽炒高麗菜，旁邊的老伴第一個先說讚。

長者 王太山：「他炒的高麗菜好吃，(你怎麼知道)，我是他兒子的爸爸，所以我都有吃他炒的菜，但是現在會燒焦 (為什麼)，失智啊 (所以你很懷念喔) 對，(你有懷念他的高麗菜) 對。」

職能治療師 吳宜芳：「到底是加過(鹽)了，還是沒有加過，這可能會需要(提醒)，但是你看他們，如果在炒的時候，他們可能還保有他們以前的經驗。」

社區志工 林宜靜：「我都會搭配一些澱粉、蛋白質，跟彩色蔬果，來讓他們的營養均衡，還有多樣性。」

由老師配料讓長輩營養加分，現場還有大學生陪伴。

「(要讓它變色)，太快放下去，蒜頭會變色。」

文藻大學學生 吳羿辰：「比較少會跟長者互動，有一種跟自己的爺爺奶奶，在相處的感覺。」

聖功醫療財團法人執行長 楊儀華：「一面煮，一面教年輕人，應該怎麼煮，應該怎麼加水，所以讓這些失智長輩，再次活化他們的記憶。」

失智據點，透過青銀共煮，長輩記憶上菜，讓料理中多了溫度與回憶。

