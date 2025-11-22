跨世代的藝術聚會 屏大《藝起屏聚》系友藝術展

國立屏東大學《藝起屏聚》系友藝術展

鄭英耀部長水墨畫作品

鄭英耀部長水墨畫作品

為展現藝術教育的深厚成果與代代傳承的創作能量，國立屏東大學視覺藝術學系碩士班特別舉辦系友美展《藝起屏聚》，邀請歷屆畢業糸友回到母校，以藝術為橋梁，再次相聚屏東。傑出系友有教育部部長鄭英耀、版畫大師陳國展、水墨大師黃光男與，以及曾獲世界傑出百人藝術家獎何文杞等名家，共享一場跨世代的藝術盛會。



《藝起屏聚》不僅是一場藝術創作的成果展，更是一場專業實力與情感記憶的交會。參展系友透過自身在母校所累積的養分及創意思維，展現深厚的藝術造詣與獨特視野，其中教育部部長鄭英耀也在展覽中展出自己的水墨畫作品，讓大家充滿驚喜，發現原來教育部的大家長也是水墨書畫名家。

廣告 廣告



此次展覽共計展出逾六十件作品，涵蓋水彩、油畫、壓克力畫、水墨、書法、版畫、雕塑與3D動畫八大媒材，作品風格多元，每一件作品皆展現出創作者對生活的觀察、對文化的思考，以及對美學滿滿的熱情。



國立屏東大學視覺藝術學系自創立以來，持續培育具備創作能力與藝術視野的優秀人才，此次跨越時空的美學饗宴象徵著藝術精神的薪火相傳，期盼未來臺灣的藝術人才持續在各領域發光發熱。