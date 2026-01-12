跨世代聲音唱回經典 鄧麗君音樂會1月24日雲林登場！

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一首歌，跨越一個世代；一個名字，牽動一座城市的記憶。為緬懷出生於雲林、享譽國際的永恆歌后鄧麗君。雲林縣政府將於1月24日晚間7點，在雲林表演廳推出《把時代唱成鄧麗君》音樂會，邀請新世代歌手以當代聲音重新詮釋經典，用音樂串起世代情感，也讓世界再次聽見雲林。

《把時代唱成鄧麗君》音樂會1月24日雲林登場，民眾可免費索票入場。(記者廖承恩拍攝)

文化觀光處今(12)日舉辦音樂會宣傳記者會，現場旋律流轉、情感湧動。縣長張麗善、副縣長陳璧君，多位縣議員、財團法人鄧麗君文教基金會代表、在地文化團體及企業界人士齊聚一堂，共同為這場深具文化意義的音樂盛會揭開序幕，展現雲林對文化傳承的重視與行動力。

縣長張麗善表示，鄧麗君出生於雲林褒忠田洋村，是雲林珍貴的文化資產，更是連結世界的重要符號。縣府自2018年起，將每年1月29日訂為「鄧麗君日」，並持續於前後辦理紀念音樂會，期盼透過音樂延續她溫柔、真摯且跨越語言與國界的情感力量，讓世界因鄧麗君而看見雲林。

副縣長陳璧君強調，音樂會用今天聲音重現鄧麗君經典，唱回年代情感與記憶。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，這場音樂會不只是回顧與懷念，更象徵雲林持續推動文化藝術的成果。她也感謝鈺齊國際、豐泰企業、巧新企業等在地企業長期支持藝文活動，透過公私合作，讓縣民能以親民方式欣賞高水準演出，不必遠赴都會，在家鄉就能感受國際級音樂魅力。

副縣長陳璧君表示，雲林表演廳於2022年整修完成後，硬體規格已達國家級水準，獲得眾多表演團隊肯定。本次音樂會特別邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩、郁采真等新世代歌手，以不同世代的視角詮釋鄧麗君的經典作品，讓熟悉的旋律在當代語彙中重新綻放，展現其歷久不衰的藝術生命力。

世代歌手以各自視角演繹鄧麗君經典作品。(記者廖承恩翻攝)

陳璧君強調，「把時代唱成鄧麗君」並非模仿或翻唱，而是用今天的聲音，唱回那個年代的情感與記憶。文化觀光處也指出，音樂會在節目編排上特別著重情感層次與時代氛圍鋪陳，透過現場演唱與舞台視覺設計，引領觀眾走進鄧麗君音樂所形塑的時代風景。本次活動採免費索票入場，邀請民眾走進雲林，在歌聲中與經典再次相遇，感受跨世代的音樂感動。