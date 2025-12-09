跨世代／不是所有東西都要AI

▲《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru、青年代表呂顥天等人與學生進行交流。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru、青年代表呂顥天等人與學生進行交流。對於有學生詢問不知道專案是否值得做、有無影響力，呂顥天提醒，不是所有東西都要AI，要能解決問題的產品才有價值。

《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth臺灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》今日共同舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，探討AI浪潮與青年賦權，下午Kyla與在場學生分享AI與資安交叉議題的全球趨勢，並與鴻海教育基金會總監葉芃欣、藍委葛如鈞、清華大學資工系教授胡敏君、青年代表呂顥天進行對談。

有學生詢問青年代表呂顥天，很多學生想要自己做專案，不知道產品是否有影響力、值不值得做，會不會被流行技術牽著走？呂顥天認為，很多人使用AI發想專案，現在有好幾個AI的產品服務，像是點餐系統已經有非常飽和市場或是廠商在做，產品想法可能還是有沒有被占據到的市場，肯定是比較競爭也比較困難的。

談及主流技術層面，呂顥天指出，很多人會不知道開發產品要開發什麼，就會使用AI訓練，AI模型可以自己訓練，但是不是每個東西、模型都適合商品化，「我覺得不是所有東西都要AI」，AI可以是很好的輔助，不過最終要思考的是什麼可以解決問題，而不是什麼產品我可以做出來，它適合我做，最後需要做出來的是能解決問題的才是有價值的，呂顥天也說，若作為學習過程的開發，任何的點子都很好。

