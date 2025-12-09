跨世代／因應AI資安風險？Kyla揭矽谷新解方

▲NOWNEWS跨世代《2025 AI青年力國際論壇》與談人呂顥天提問。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025 AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖Kyla Guru擔任論壇國際講者。會中，Kyla談及AI會是人類的好幫手，而非威脅，她也提到，現在有很多新創公司開始在耕耘利用AI再驗證AI生成程式碼（AI-generated code）的領域，意味著除了用AI來寫程式以外，還能運用AI來抓出程式碼裡面的錯誤。

在今日《AI青年力論壇》下午場中，主持人視網膜提問：隨著AI產業興起，高中生該怎麼做專業因應？與談的高三生呂顥天認為，學校再分類組的界線已經模糊，在有AI工具的時代下，很多框架可以打破，像是很多資訊可以自主驗證，很多工作可以利用AI輔助。

不過，呂顥天對AI好奇的是，舉例來說，寫程式通常需要完整技術架構，過程中也會用相當多不同的指令或細節，如果使用AI寫程式的開發者不清楚這個過程中有什麼潛在問題，包括資安等、如果這些AI產品或平台有漏洞，開發者卻沒辦法自行判斷，是否會對科技基建的韌性產生衝擊？

對此，Kyla回應認為，如果用AI寫code會有資安問題，通常會再使用另外的AI工具再做驗證和比對，現在在舊金山就有很多新創公司在做這一塊，就是除了用AI來寫程式以外，也運用AI來抓出程式碼裡面的錯誤，為什麼有這些bug？用AI做很多重複驗證，而人類的角色就是校正，再介入。

