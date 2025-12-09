跨世代／學生用AI做報告！胡敏君提醒2能力

▲清華大學資工系教授胡敏君。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，下午由美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru進行專題演講，演講後也國內專家對談，並與在場學生進行問答，清華大學資工系教授胡敏君被學生問及，學生大量用AI做報告，該如何保留能力？胡敏君點出2項關鍵技能不可喪失。

AI浪潮之下 學生應保留何種能力？

有在場學生問及胡敏君教授，現在人工智慧能夠輕鬆生成很多照片或簡報，對於很常被作業追著跑的學生來說真的省下很多時間，但作業都交給AI做，這似乎缺少思考的步驟，有種變笨的感覺，請問教授未來趨勢，學生需要保留的能力是什麼？

廣告 廣告

胡敏君認為，學生應保留問問題與質疑的能力，若一句話丟給AI做，結果可能不是很滿意，要到真的可以上台發表且讓大家邏輯脈絡通順，同時覺得有創意新意，並符合期待，要反覆與她對話，要知道如何與AI溝通，了解AI擅長什麼，給出什麼樣的回饋。

胡敏君強調，提示詞要下的精準，有些學生可能做得很表面，只把關鍵字丟下去就想得到文獻，但有些學生能精準提到在做什麼研究，連接不同的關鍵詞，請AI幫忙整理發展脈絡，知道什麼樣的方法適合什麼脈絡或資料之中，優缺點為何等等。她認為，同樣在與AI對話，但後者可以迅速整理大量的資料。

胡敏君坦言，不會排斥學生使用AI做報告，對老師來說，看到的東西更豐富，也從學生的成果學習到很多，但是你要主動問AI問問題，知道AI真的是在教你，而不是只告訴你答案。

老師也用AI比較學生作業

主持人視網膜也問及，現在的老師是否會使用AI改作業？胡敏君坦言，現在確實會使用AI出考題或改作業，以及協作幫忙判別或校正；在ChatGPT剛出時，就曾試過它出考題的能力，丟給它不同的事情，但生成的題目會很像，答案也會錯，題目也可能出現重複，這樣的考題就沒有任何鑑別。

胡敏君提到，改作業的話，會將學生報告丟進去，報告有百分之幾會是AI寫的，學生通常會抗議，這樣問題會蠻多的，先使用相似度比對系統，同學之間比完之後，再詢問AI這相似度大概有多少，現在就是見招拆招。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨世代／學生問如何卡位進鴻海 葉芃欣鼓勵學生：多學習多去Try

跨世代／AI時代如何保護資安？Kyla Guru：應像「鎖門」成習慣

跨世代／台灣將迎轉捩點！葛如鈞：AI基本法如北極星讓國家動起來