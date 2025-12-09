跨世代／李婷婷揭學生AI創業心法

▲新創業家李婷婷開發「AI女友婷婷」跟粉絲互動，複製成功模式，受到許多用戶歡迎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 新創業家李婷婷開發「AI女友婷婷」跟粉絲互動，複製成功模式，受到許多用戶歡迎。今（9）日《NOWNEWS今日新聞》辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，也邀請李婷婷到場與學生們交流，她認為，學生若想用AI創業，有三件最重要的事。

李婷婷開發「AI女友婷婷」跟粉絲互動，近期已跟iKala及網紅工會合作，協助打造網紅KOL分身，透過Line、Telegram、Instagram跟粉絲互動，數百位AI網紅分身正上線，虛擬情人、虛擬網紅問世，寂寞世代讓陪伴經濟正發燒。

AI創業心法 李婷婷授三招

學生詢問，如果若有學生想要用AI創業，最重要三件事是什麼？李婷婷認為，首先是品味培養，例如AI生成圖片能夠分辨好壞、是否達到效果，第二是耐心跟毅力，現在時代大部分人沒有耐心，試一兩次失敗就算了，她使用AI的時候發現AI有時會出錯，多問幾次，多試幾次，不行的就變成可以，多試幾次這件事AI無法幫你，只能真人多試幾次，第三則是不要怕學習新的東西，AI更新速度很快，一年前只有chatGPT，只要學會chatGPT就贏別人一大截，但現在要會很多AI工具，需要培養心態，新的東西會不斷改變。

AI過度討好易被看穿？多數人沒那麼會分辨

被問及是否認為AI回應會過度討好，導致一眼就看穿是AI回應？李婷婷分析，這分為兩個層面，第一個層面是，可以調整AI，像是請AI不要太熱情或是冷淡一點，AI就會照做，第二個層面是，大部分人可能沒有想像中這麼會分辨AI，之前自己在測試IG自動回覆私訊，不小心忘記關閉AI擬真私訊回覆，就有用戶跟AI聊了三天三夜，甚至已經要約吃飯，她自己介入道歉表明在測試後，才發現對方完全不知道是AI。

AI成隱憂 李婷婷曝看法



還有學生詢問，許多學生都會玩AI相關遊戲、觸碰AI資訊，但也有很多家長都不放心，甚至會禁止小孩接觸，該如何讓社會與家長更放心使用AI？李婷婷說，這就跟網路剛出來，家長會擔心小孩會上一些奇怪的網站一樣，他們解決方法就是使用網路守門員阻擋，應用到AI上，以chatGPT為例，若輸入奇怪的東西也會被擋，因此基本上使用大公司出版的AI都蠻安全的。



