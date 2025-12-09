跨世代／蔡其曄、張育萌齊籲青年支持制度化

▲「跨世代－2025 AI 青年力國際論壇」今（9）日登場，一滴優理事長蔡其曄提到，青年支持社會的同時，也應得到社會的支持。（圖／王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS 今日新聞》與《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》共同舉辦的「跨世代－2025 AI 青年力國際論壇」今（9）日登場，一滴優理事長蔡其曄提到，青年支持社會的同時，也應得到社會的支持，期盼《青年基本法》、《AI 基本法》儘速三讀，讓台灣真正為青年立法，給予制度性的支持。青年共好協會理事長張育萌則說，今天這場論壇，就是希望讓社會看見：台灣的青年不是被動等待機會，而是在努力創造機會。

一滴優理事長蔡其曄：期盼一部為青年而生的法案，真正落實青年主流化

《AI 青年力論壇》今日在南港漢來大飯店舉行，蔡其曄指出，AI 現在是大家實用的工具，應該沒有人沒用過 AI，它不只是工具，也是引領世界向前走的重要關鍵，青年也是。青年有熱情和動力改變這個世界，不是被動接受改變的那一群人，而是「引領改變」的人。身為引領世界改變的人，除了支持社會，也應獲得社會的支持。

目前立法院正在推動的幾部法案，可以是社會支持青年的實踐。蔡其曄指出，像是《青年基本法》，雖然仍在等待黨團協商，仍期盼能儘快順利三讀，讓青年在教育、就業、住房、公共參與上都能夠更有保障，讓台灣能更有一部為青年而生的法案，真正落實「青年主流化」的精神。

另外，《AI 基本法》以及 18 歲公民權的相關修法都在逐步進展中，蔡其曄指出，他期待這些法案能獲得更多的討論和關注，讓台灣跟上世界的腳步，讓 18 歲的青年也可以儘速獲得應有的權利。

蔡其曄也說，不只是青年權益的保障，總統已經宣示要成立兒童及家庭支持署，讓兒少、讓學生權益能夠得到更完善的保障也是共同努力的目標。

青年共好協會理事長張育萌：面對 AI 巨變，青年撐起台灣民主和公民參與

本次《AI 青年力論壇》聚焦「AI 世代的教育、政策與未來競爭力」，張育萌認為，青年在制度中「被看見」，卻「沒被聽見」，不過，在面臨通膨、假訊息、房租等巨大壓力的同時，青年也擁有前所未有的行動力、國際視野，以及越來越成熟的公民參與能力。

張育萌提到，台灣的青年不是被動等待機會，而是在努力創造機會。今天出席論壇的每一位夥伴，就是這個世代最真實的縮影：關心社會、願意討論、也願意行動。台灣青年身在台灣民主深化的關鍵時刻，也站在全球科技革命的前沿，我們不是旁觀者。

張育萌也指出，青年也面對AI帶來的巨變，改變我們的學習方式、工作模式、資訊流動，甚至改變民主社會如何做出公共決策。這不只是科技議題，而是世代議題、民主議題、分配正義的議題。

張育萌說，公共參與本來就不容易，但來參加《AI 青年力論壇》的每一位，都已經用行動證明：台灣的民主，一直都是靠著跨世代所共同撐起。

