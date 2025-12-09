跨世代／青年力國際論壇登場！蕭美琴暢談AI

▲蕭美琴出席《2025AI青年力國際論壇》，與青年互動。（圖／今日新聞攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，除了總統賴清德特別錄製影片勉勵在場青年世代外，副總統蕭美琴也與青年互動。蕭美琴鼓勵在場青年勇於嘗試、不怕挫折，同時提到青年是利用AI來改變、解決問題的人，並不會被取代；此外，台中市副市長鄭照新也認為，AI不會取代工，「AI是一種運算，價值是一種選擇」，議員苗博雅則斷言，政治工作並不會被取，並向在場學生招手，「歡迎大家來當他同事，從基層做起達成提案的夢想」。

NOWNEWS跨世代論壇邁入第六屆，此次《2025AI青年力國際論壇》，於台北漢來大飯店舉行，本次論壇聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，邀集國內外具代表性的青年領袖與產官學專家，共同探討AI對教育、職涯與國際社會的深遠影響。上午場邀請蕭美琴、今日新聞董事長劉柏園、EdYouth臺灣一滴優教育協會理事長蔡其曄、臺灣青年世代共好協會理事長張育萌、總統府副秘書長何志偉、廉政署署長馮成、台中市副市長鄭照新、立委張雅琳、麥玉珍、議員苗博雅、基隆市政府副發言人林廷翰、台南市政府副秘書長徐健麟、新北市政府參議錢震宇、台北市青年局長周羿希、民眾黨青年部長劉昱鴻等人出席，與現場500名學生互動。

▲蕭美琴出席《2025AI青年力國際論壇》。（圖／今日新聞攝影中心）

賴清德透過特別錄製影片勉勵在場青年世代，談及現在AI浪潮席捲全世界，台灣處於關鍵時刻以及全球供應鏈的重要位置，政府更需思索青年世代如何在科技治理與公共政策上有更積極的參與，共同引領國家永續發展，他強調，青年們創意、勇氣及行動力，都是國家寶貴的資產，同時也是重要的參與者，未來政府將創造更多對話平台，「讓我們攜手並進打造更具智慧、更有韌性的台灣」。

▲賴清德強調AI浪潮席捲全世界，青年世代的創意、勇氣與行動力，都是國家寶貴資產，未來政府將創造更多對話平台，攜手並進打造更具智慧、更有韌性的台灣。（圖／總統府提供）

蕭美琴聽取本次公民提案入選的前五名得獎團隊與四組優勝隊伍提案簡報，並給予回饋及頒獎。蕭美琴給予學生回饋時表示，雖然當前世界面臨的動盪與問題多不勝數，但解決問題的答案其實就從「發掘身邊問題」開始，她以自身經歷勉勵青年，她曾也是想「改變世界、解決問題」的過來人，過程中遭遇過許多挫折。

蕭美琴接著以「棒球打擊率」和「巴菲特（Warren Buffett）投資」為例，鼓勵青年們勇於嘗試、不怕挫折。她說，台灣在去年世界棒球12強勇奪冠軍，若十次打擊中若能擊中三次安打，就已經是很了不起的成績，「如果有十個Good Idea（好點子）裡面有三個Idea被聽到、被重視、被落實、被執行，這也是一個非常了不起的事情」；此外，連股神巴菲特在投資新創公司時，能有三成命中率就屬於賺大錢的成功標準，因此，她鼓勵大家在執行和提案時碰到困難沒有關係，可以繼續思考新的提案來克服挫折。

▲蕭美琴鼓勵大家在執行和提案時碰到困難沒有關係，可以繼續思考新的提案來克服挫折。（圖／今日新聞攝影中心）

當學生提問，AI快速發展下，如何確保年輕人仍有就業機會時，蕭美琴回應，即便現在AI快速變化，但現在青年是利用AI來改變、解決問題的人，並不會被取代，更認為青年所提出來的點子都不亞於企業、政府，「你們下一個世代是非常有競爭」；她呼籲，百工百業都面臨人才不足，只要大家有動力、有創新，尤其積極參與各項AI工具、AI創新的活動，其實職場都在等著大家來，現在百工百業都搶著需要懂AI的人才，呼籲青年對自身有信心。

鄭照新則勉勵同學，各組的簡報都對於解決問題相當有幫助，他也相信，AI不會取代工作，未來無論AI運算多麼厲害，AI是一種運算，價值是一種選擇，想要過怎樣的生活，希望城市乃至於國家世界怎麼運轉，都是人類選擇。

▲台中市副市長鄭照新聆聽後也勉勵同學，各組的簡報都對於解決問題相當有幫助，他也相信，AI不會取代工作，因為價值是一種選擇。（圖／NOWNEWS攝影中心）

苗博雅談到，大家都在關心AI是否會取代人力，但他斷言，政治工作並不會被取代，「因為我們是熱愛自由的人類，不會想被機器治理，相信由公平公正公開選舉所產生出的人選」；她笑稱，在場的學生提案有許多都與生活有關，有三組更是包含交通，如果想達成，歡迎大家來當他同事，從基層做起達成提案的夢想。

▲台北市議員苗博雅出席NOWNEWS跨世代-《2025AI青年力國際論壇》致詞勉勵在場學生。（圖／NOWnews攝影中心）

林廷翰則說，基隆市政府對於AI產業十分關注，並提到他曾是兒少代表，這幾年由於科技發展蓬勃，再加上學生越來越主動，因此整個大環境也越來越好。

▲「跨世代－2025 AI 青年力國際論壇」登場，基隆市政府市長秘書兼副發言人林廷翰代替基隆市長謝國樑出席。（圖／NOWnews攝影中心）

《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth台灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》於今日共同舉辦「跨世代－2025 AI 青年力國際論壇」。共有五組獲獎、四名佳作，獲得第一名為屏東科大的「三島芽語」推動食農教育，以嗅覺、觸覺、味覺等體驗結合故事與親子共學，打造跨世代共學平台；第二名是淡江高中的「古今視界」，團隊規劃將屹立百年的八角塔，結合虛擬實境（VR）與數位技術，讓體驗者彷彿親臨校園；第三名為臺北市數位實驗高級中等學校「蔡鳥龔作中」提出的「AI議題整合工具」，運用人工智慧即時整理新聞、分析多元觀點並視覺化爭議焦點，協助公民快速掌握議題脈絡；第四名是致理科大的「行行俠」，聚焦板橋一號公園至江子翠捷運站間巷弄的人本交通環境，針對人車混行、違停頻繁與步行安全不足等問題提出改善方案；第五名為中正大學的「紅磚新語」，團隊以「翻轉場域、文化轉譯、社群共創」為核心，結合 Web 遊戲與DIY教學模組，讓居民、學童與青年都能參與其中。

另有4組團體獲得佳作，台大的「聆森 Listen」團隊，致力於打造由學生主導的心理健康支持網絡，銘傳大學的「三缺一」團隊則計畫以提升性別敏感度、打破刻板印象與建立青年行動網絡為目標，期望讓性平教育走出課本、融入生活；改善交通議題上，台北育成高中有2組獲選，「Ride U better」團隊提出基礎設施與車體配備優化方案，包含安全動線、置物清潔與杯架設計、「人行道守護者」團隊，則規劃增設防護設施、改善人行道設計，避免悲劇重演，讓行人能真正安心行走在道路上。

▲副總統蕭美琴出席NOWNEWS今日新聞舉辦「跨世代AI青年力論壇」，大讚學生公民提案內容。（圖／攝影中心攝）

