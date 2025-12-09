跨世代／AI公民權？葛如鈞聞Kyla一席話改觀

▲葛如鈞出席NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，聽聞專家Kyla Guru茅塞頓開，直呼決定收回贊成AI有投票權。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖Kyla Guru擔任講者，在交流環節之際清華大學資工系教授胡敏君拋出AI是否能參與投票，立委葛如鈞表示綜觀人類政治史，投票權從來都是爭取而來，認為對社會有貢獻的人能提出意見，AI幫忙開車與計算帳目「為什麼不值得有一張選票？」而Kyla分享其實每個AI模型使用起來，看起來有點像是創造者，也承載了許多創造該模型的公司或創辦人相同價值觀。讓葛如鈞聽聞後直呼「我決定收回贊同對『AI有投票權』」。

對於胡敏君拋出AI是否能參與投票，葛如鈞表示，綜觀人類政治史，投票權從來都是爭取而來的，很多人當初沒有投票權，甚至認為不值得爭取，但自己或許會同意賦予AI公民權，認為對社會有貢獻的人能提出意見，是所有意見的一部分，強調AI幫忙開車、計算帳目與數學，「為什麼不值得有一張選票？」

對此Kyla表示，每當使用AI模型，看起來有點像是創造者，也承載了許多創造該模型的公司或創辦人相同價值觀，必須思考這些人的偏見是否會延續到AI中，如果到最後AI可以投票，是否反應某些億萬富翁科技創辦人的價值觀？

葛如鈞聽聞Kyla一番話直呼被說服了，「我決定收回讚同對『AI有投票權』」，並提及數位部前部長唐鳳的一本著作《多元宇宙》，其中就有提及AI代理投票，它是代表獨立思考，還是代理自己的AI，或是變相代替Elon Musk投票？「Kyla說到了重點，我現在改變主意了！」

