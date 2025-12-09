跨世代／AI基本法將通過？葛如鈞：年底有望

▲國民黨立委葛如鈞今（9）參與NOWNEWS跨世代《2025 AI青年力國際論壇》接受學生提問。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025 AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖Kyla Guru擔任論壇國際講者，與談人包括國民黨立委葛如鈞等多位專家、學者，葛如鈞就特別提到，今年底立法院有望通過《AI基本法》，將會是政府機關應對在AI時代下的北極星，未來2年內，整個國家都會動起來因應AI的發展。

在今日《AI青年力論壇》下午場中，一位大直高中吳同學在Q&A環節提問葛如鈞：請教未來《AI基本法》會是宣示性指引，還是實質罰則的法律？未來如果針對演算法少了審查機制，如果確定跨國公司能遵守？台灣技術實力是否足夠？

廣告 廣告

針對吳同學的犀利提問，葛如鈞聽完立刻笑答，謝謝同學讓他有機會宣傳今年底有望通過的《AI基本法》！他說，台灣在AI法治上一直發展得較晚，是個late follower，不過在大約20條的《AI基本法》中，大部分主詞都是使用「政府應⋯⋯」，這意味著若從文字上來看這部法案，該法會提供政府機關應對AI時代的指引方針，就像北極星。

談及AI時代下的罰則與獎勵機制，葛如鈞補充表示，一但《AI基本法》通過，所有政府部會均須在2年內做好法規調適，表示全部院會、整個國家都會一起動起來，提出作用法的草案，再由立法院應對。

至於吳同學質疑未來如果想管制跨國公司卻管不到，葛如鈞認為，其實這題就像美國總統川普所說的，只要手上有牌，有權力與實力，別人就願意和你溝通。而台灣的半導體和地緣政治就是很強的底牌，加上良好的溝通策略和經濟指引，不至於管不到。

葛如鈞也提到，演算法未來是否會很難驗證，這一點要歸功歐盟早有規定：AI要是透明的。該法規等於把演算法撥開，讓大家確認是安全的，而台灣的經濟實力如果有到位，就能達到和企業之間的管制平衡，大家一起參與AI治理。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨世代／從教育到公共參與 蔡其曄、張育萌籲制度化支持青年世代

跨世代／AI促增進人際互動 Kyla：正確使用能成為更好的人

跨世代／坦言AI存在性別歧視！Kyla：醫師都是男生、護理師都女的