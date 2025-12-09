跨世代／AI拍貼機初體驗 美到怕被說詐騙

▲民眾黨立委麥玉珍（右）、民進黨立委張雅琳（右）參與《CROSSROAD跨世代-2025AI青年力國際論壇》，現場AI拍貼機初體驗。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 由台灣人研發、去年（2024）在東京電玩展大獲好評的AI拍貼機Pistick，今天設置在《NOWNEWS今日新聞》所舉辦的《CROSSROAD跨世代-2025AI青年力國際論壇》現場，一樣引發年輕人排隊熱潮；論壇來賓在AI拍貼初體驗也卸下心房，難得展露出工作以外輕鬆的一面，民進黨立委張雅琳選拍「時尚」風，宛如韓星的夢幻成品，讓她自嘲「美到被人家說詐騙」；台中市副市長鄭照新則選擇「侏儸紀」主題，AI自動將他的西裝換成一身恐龍獵人勁裝，讓鄭照新忍不住說「比本人酷很多」。

Pistick拍貼機由MasterTones執行長李依哲結合相機、電腦、印表機等三機，將拍照、生成、列印的功能三合一，主打「一分鐘變身」，拍照不需要化妝、不需要道具、不用設定鏡頭角度，AI會自動幫你生成服裝、造型與背景，並同步產出數位檔與實體照片。

AI拍貼機有「太空漫步」、「異世界」、「夢幻世界」等多種主題，廉政署署長馮成體驗時，沒猶豫太久就選「遊戲世界」，他說選這個主題是因為小朋友會玩遊戲，這款服裝設計讓他「有狩獵的感覺」，AI的效果很炫，他要把照片帶回去讓小孩羨慕一下。

民眾黨立委麥玉珍等待照片列印的空檔時表示，AI可以取代人類，但懂得運用AI，AI就是你的好幫手，看我們怎麼去運用；麥玉珍選拍「未來世界」，她說自己個性比較叛逆，喜歡帥氣一點的造型，拍貼機成品有達到她的要求，拍出來像未來世界美少女。

台中市副市長鄭照新滑完十種主題後選擇「侏儸紀」，因為有一種探險的感覺，他說平常城市生活壓力很大、也沒機會再去冒險跟探險，「侏儸紀」風格的照片彷彿是生活的解放，最後他說AI照片比本人酷很多。

民進黨立委張雅琳選拍「時尚雜誌」的秋季風，對於Pistick會依據每人不同特色即時運算、「即時換裝」，她感到驚訝，但看到成品更驚訝，馬上說很漂亮欸，是不是很像韓劇一個最近來台灣開見面會跳aespa的女生（經比對應為朴信惠），但這個會被人家說詐騙，跟本人差太多。

張雅琳詢問拍貼機還可以在哪裡使用？工作人員回答現在剛推出、是租借的，往後會放在特定景點；對於Pistick的照片不會上傳雲端而是刪除，不用擔心外流風險，張雅琳很認同，她一直很關注兒童隱私的議題，大家對於別人讚賞孩子好看而隨手拍照可能不以為意，但如果是有心人士亂拍、亂上傳、亂運用，往往會影響到孩子。

