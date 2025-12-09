跨世代／AI時代如何保護資安？Kyla曝觀點

▲今（9）日美國Z世代網路安全領導者、社會企業家暨教育推動者Kyla與鴻海教育基金會總監葉芃欣進行對談。圖為葉芃欣。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth台灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》共同舉辦「跨世代－2025 AI青年力國際論壇」，今年邁入第六屆，以「AI青年力」為題，聚焦青年、AI 、國際趨勢，探討AI如何翻轉世界。今（9）日美國Z世代網路安全領導者、社會企業家暨教育推動者Kyla Guru，前來論壇作為主題演講嘉賓，與台灣各界探討AI議題，同時也和鴻海教育基金會總監葉芃欣交流觀點。

廣告 廣告

Kyla在談話中提及台灣幾乎生產全球的AI晶片，有九成都由台灣製造，台灣主導了全球的晶片市場。Kyla在論壇上與鴻海教育基金會總監葉芃欣進行對談，葉芃欣表示很開心能聽到凱拉的發言，她認為現在全球因為人工智慧的誕生，進入「腦力開放」的世代。她說：「我們從工業革命到AI世代，我們解放了我們的腦力。我們現在真的是一個很自由奔放的世代，從Kyla的專題演講中聽到了一個無限可能的自由。」不過葉芃欣也想詢問Kyla對於台灣民間青年的教育和自我養成上面，有什麼樣的觀點。

▲今（9）日美國Z世代網路安全領導者、社會企業家暨教育推動者Kyla參與「跨世代－2025 AI青年力國際論壇」。（圖／NOWnews攝影中心）

除此之外，葉芃欣也笑著說代表鴻海人資部想詢問Kyla，鴻海是全球的精密製造權威，有百分之六十的晶片業產物是由鴻海製造。鴻海有個三加三加三的口號，其中有三大面向智慧製造（例如AI工廠與半導體）、智慧城市（包括FoxBrain與量子技術）和智慧EV（包括機器人與航太），其實就是一種創新和AI應用，它已經不只涵蓋製造層面，因為現在即將進入AI世代，「我們要怎麼從製造業，跨到AI創造世代？想問Kyla對此有什麼建議和想像？」

對此問題，Kyla說台灣擁有全球最強大的AI資源，隨著AI技術的發展，學生可以利用這些模型為世界帶來更美好的改變，例如可以用來學著寫程式，即使你過去沒有程式設計經驗或是設計一個網站，對於社會有很大的正面影響，也能增加未來就業的技能。

▲美國Z世代網路安全領導者Kyla說，希望未來大家也能像對待真實世界的安全一樣，了解網路世界的資安重要性。（圖／NOWNEWS攝影中心）

葉芃欣指出，曾和鴻海的研究院專家聊，發現台灣的高等教育例如高等科技博士論文裡面，投件的主題中「資安議題」是最少的。「他們說因為資安領域是最複雜的，不過AI領域的投件數很多。」她想問Kyla為什麼資安領域相較於AI領域，這麼難研究？Kyla說每個人都需要對資安有一定的理解，但也不至於需要完全精通。

Kyla說：「你可以了解資安對於世界的意義是什麼，就像你離開車時需要鎖車門，或是睡前需要鎖家門，我們對於這些安全操作是很熟悉的，但大家還沒有讓這些操作轉入數位世界。我希望未來大家也能像對待真實世界的安全一樣，了解網路世界的資安重要性。」

本屆的國際論壇講者Kyla年僅22歲，是國際矚目的青年資安與科技教育倡議者。她在14歲時創立非營利組織 Bits N’ Bytes Cybersecurity Education (BNBCE)，致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育；同時也是著重女性科技領域參與的 GirlCon Conference 共同創辦人。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨世代／鼓勵青年改變社會！基隆市政府引述《動物方城市2》

跨世代／台灣生產全球90％晶片！Kyla Guru：台灣是AI革命的心臟

跨世代／AI威脅職涯？苗博雅提1工作具不可取代性：歡迎大家找我