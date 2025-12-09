跨世代／AI繪圖有法規處理？藍委曝各國現況

▲有學生關切AI繪圖生成上，是否有現行法規處理？葛如鈞說，他的立場上，希望畫師或者是人類創作的資料，能「有價」開放。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖凱拉‧古魯（Kyla Guru）擔任論壇國際講者。在提問環節，有學生關切AI繪圖生成上，是否有現行法規處理？葛如鈞則說，目前沒有一個通盤的解法，每一個國家的做法也不同，他的立場上，希望畫師或者是人類創作的資料，能「有價」開放。

NOWNEWS跨世代論壇邁入第六屆，此次《2025AI青年力國際論壇》，於台北漢來大飯店舉行，本次論壇聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，在下午場部分，論壇邀請美國青年資安領袖Kyla Guru擔任國際講者，分享AI與資安交叉議題的全球趨勢，並與鴻海教育基金會總監葉芃欣、藍委葛如鈞、清華大學資工系教授胡敏君、青年代表呂顥天進行對談。

大直同學詢問，現在許多人會進行AI繪圖，但這是屬於畫師所畫，但將其圖片丟置AI生成圖片，目前是否有現行法規處理？

對此，葛如鈞回應，每個國家的狀況不同，在美國若未經允許使用訓練，可能會由訴訟，但多數是罰金，在台灣的著作權法比較嚴格，若未經許可去訓練或者重製，確實可能會除了罰款外，還有牢獄之災。

葛如鈞續指，日本為了應對狀況，他們做了修法，讓所有的日文內容，包含卡通、動漫，都能「免授權」的被AI公司訓練，「這也是為什麼大家之前看到的吉卜力之亂，因為他們很擔心，50年後的AI都只看過米老鼠，沒看過宮崎駿」，而為確保日本的語言跟文化，能被AI閱讀的，他們做了大破大立的動作，讓它不經許可就可以被訓練使用，並且重製。

至於台灣狀況，葛如鈞提到，還在選擇中，目前照舊的法規，是相當嚴格的，所以台灣畫師的著作，相對容易被保護的，「使用你的東西去重製或拿來訓練，你可以主張權利」，但他也質疑，這樣對台灣真的好嗎？會不會50年之後，AI不認識台灣漫畫、台灣小說、舞台劇？另外，在台灣法規上，若作品本身被抄襲了、被學習了、被利用了，甚至被重製了，台灣的法律非常嚴格，但他認為這點需要討論，至於畫師的「風格」上反而不受保護的。

葛如鈞說，目前沒有一個通盤的解法，每一個國家的做法不同，台灣也還沒有完全決定，所以需要大家的想法、聲音，目前的AI基本法還沒有完全處理到這一塊，接下來會有開放資料應用條例，以及其他的人工智慧的執法、作用法，可能會處理到這一塊，大家能再多表達意見，那也許讓政府、公部門知道的話，也許立法方向就會更貼近這個創作者，或者大家的需求。

葛如鈞說明自身及辦公室立場，希望畫師或者是人類創作的資料，能「有價」開放，也就是在允許情況下，交給AI去學，那AI以後學畫一張圖，就能收5塊錢，而這件事情，全世界沒有一個國家做到，但他覺得台灣數位化的程度很高，有非常多優秀的畫師，若畫得很棒，AI太想學畫了，「以後它學你畫一張，出一張圖，你就可以在家躺著吃雞排，領5元這樣，感覺也不錯」，這種有價的價值鏈，他認為AI的下一個世代，可以來思考，希望台灣不會只是在法規上落後，有機會在思維、做法跟法制上能領先群雄。

Kyla Guru則分享美國狀況，當偵測某些受版權保護的素材被使用時，有類似的識別機制，並對用戶發出警示，或停止用戶與模型的互動，這是他們法律團隊非常重視的事。

Kyla Guru提到，她使用圖像生成模型時，很少在第一次嘗試就得到正確的結果，必須與與模型互動五、六次，而她認為，經過至麼多努力後，人們也能主張他們的作品以獨特的方式存在，並可能擁有屬於自身的數位足跡；她強調，這是非常複雜的問題，她不認為有一個標準答案。

▲《NOWNEWS今日新聞》舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru與嘉賓互動。（圖／NOWNEWS攝影中心）

