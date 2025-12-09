跨世代／Kyla向學子解析如何正確使用AI

▲美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] NOWNEWS舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，聚焦青年AI應用，邀請美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru出席，她在論壇發表談話，向在場年輕學子談及如何正確使用AI，她將AI使用分為綠區、黃區、與紅區，呼籲學生們在使用模型時應不斷辯證。

AI如同工業革命，只是性質不同

Kyla Guru在《AI青年力論壇》發表演說，首先談到工業革命對人類世界帶來的影響，機器能摸得到，這些機器讓人與人的互動乃至於世界產生巨大轉變，1990年代後的數位革命，有手機或硬碟、ipod等多種裝置，而現在我們經歷的是AI革命，現在的AI革命其實與工業革命類似，只是型態有所不同，因為AI看不到，我們無法觸摸，甚至不知道他是如何運作，即使是建造這些機器的人，也不能完全理解人工智慧的大腦是如何運作的。Kyla也笑稱，台灣在1980年代發明珍珠奶茶，對於全球也是一項重要的發明。

Kyla表示，現在的AI革命，完全改變社會運作方式，沒有實體運作的機器，可以看到GPT生成的答案，為社會帶來許多可能性；但同時，我們需要在最短的時間來適應AI所帶來的影響。AI是指數級增長的，短短兩個月內，用戶從零增加到了一億。

Kyla回顧，自己理解到資安和數位安全性的時候才14歲，她到世界許多地方與學生分享，讓各地學生理解關於資安的知識。她從史丹佛大學取得了電腦科學的學士和碩士學位，並在美國的一家大型語言模型公司工作，在模型中植入人工智慧安全，每天都在研究和思考很多安全問題。

Kyla也表示，台積電製造的晶片影響了全世界，這些晶片也有許多的運算，讓這些AI能夠了解大家的問題，她舉例，如「天空是什麼顏色？」這樣的問題，晶片會運行計算，模型生成「藍色」這個詞語，然後這個詞語會被發送給另一端的用戶。

正確使用AI的方式

Kyla指出大多數人都曾使用ChatGPT，18至24歲的年輕人是人工智慧模型最活躍的用戶。她回溯，在60年代，許多老師擔憂，計算機普及會讓學生不會學數學，但後來發現計算機並不是老師的敵人，而更能把問題放在困難的部份上。AI也是如此，能解決結構性問題，讓我們能夠思考得更遠大。

Kyla也提到應用AI的正確方式，不是直接叫他寫一篇論文，她坦言自己也曾這樣做過，但如何善用？她舉例，可讓ChatGPT以台灣半導體為例進行解釋並比較優勢，試著讓模型與你辯論；她又舉例，又如外國出口管制這一問題，也可讓GPT試著辯論，以經濟學方法論的觀點試著與你交談，為它打造一個身分。

她又舉例，例如行銷課程設計LOGO，當我們設計出10個LOGO，可能是草圖或初步藍圖，我們預設TA或消費者，請GPT提供建議，接下來可詢問，設計是否有忽略到任何無障礙設計原則；她強調，要將AI當作夥伴或隊友，不要反讓她掌握你自己的學習狀況。

在準備這次演講時，Kyla坦言，自己也讓Claude審查了演講稿，並告訴它：「嘿，Claude，這對台灣學生觀眾合適嗎？」

Kyla以綠燈、黃燈、紅燈三個燈號來歸類使用AI的自我警示，在綠燈區，就像是某件事你第一次聽到時不太理解，可以去問模型請它解釋，並試著來回交談，最後請它總結交談的要點。而在黃燈區，你可以考慮使用人工智慧模型為你總結閱讀材料，也許你沒有閱讀，但你要求模型總結閱讀材料，或者為你的論文提出核心假設，或者撰寫段落。

至於AI使用的紅區，Kyla指出，如果你將所有內容丟給GPT請它撰寫，且不反覆驗證，也未向你陳述事實，進而讓模型代表你做出決定，這可能不太行，我們需要進一步參與這個決策。

AI不能取代人類的關鍵在人性與創意

Kyla表示，使用AI有很多創意方式，可以當作夥伴，它不會批判你，可以問任何問題，將課堂不敢問的問題都問她，儘管教授向你解釋過，還是能問，但AI並不是完全正確，學習還是要靠自己。

Kyla舉例，如果要創立公司，真正的執行長是你，AI只是你的共同創辦人，AI與你找到一些複雜的問題，一起解決，也許能幫你打造網站或APP，針對公司內部財務進行管理，還有很多關於AI我們無法回答的問題，有許多創意的方法還能夠應用，甚至包含心理健康部分。

當然，隱私權也是非常重要的層面，Kyla強調，使用AI需要謹慎，我們要去提問前述綠區、黃區、紅區的問題。

Kyla表示，AI能給你資訊，指導你該怎麼做，AI也可以寫程式碼，幾乎完成所有工作，但這樣表示人類沒價值了嗎？她認為當然不是，我們之所以為人，是因我們的好奇心，既然AI能做那麼多事，現在的我們應該要有那些重要的技能？她認為其中一個是創造力，AI無法識別問題，需要給提示才能找解決方法，所以必須先找到問題，作為使用者，你必須注意到存在哪些問題，將遙遠的點連接起來，並追求價值驅動的創新。

此外，還有批判性思考，AI有時很自信給出一個答案，但當你在告訴AI這是錯誤的時候，AI也會轉變答案，她舉例，台灣也會AI誤認為泰國，批判的思考求證，因為AI是被訓練的資料，仍需透過GOOGLE或其他來源佐證。

Kyla指出，AI可以修改文法或語氣，但無法做到讓人感受到現場的氛圍，還有建立長期的信任，AI也無法展現同理心，這是AI做不到的人性層面。

最後，她強調，AI或許會在某些情況下給你建議，但人與人的連結關懷同理，這是AI做不到的，我們應該真正展現的是更有價值的人的技能，關懷與理解。

Kyla Guru小檔案

年僅22歲的Kyla Guru是國際矚目的青年資安與科技教育倡議者。她在 14 歲時創立非營利組織 Bits N’ Bytes Cybersecurity Education (BNBCE)，致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育；同時也是著重女性科技領域參與的 GirlCon Conference 共同創辦人。

她曾於 Apple Security Operations、美國網路安全與基礎設施安全局（CISA） 等單位任職，經歷橫跨科技產業與政府部門，並受邀至全球各地進行資安與科技倫理演講，包括 RSA Conference、TEDx 舞台等，是新世代中最具代表性的 Gen Z 科技領袖之一。

