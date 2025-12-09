跨世代／Kyla：小孩接觸AI 學習正確互動

▲《NOWNEWS今日新聞》舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru說，應讓現在家庭中的這些小小孩，提前學習如何正面、友善地與AI互動。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，下午由美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru進行專題演講，演講後也國內專家對談。有學生提問，數位時代的家庭教育，家長如何讓現在的小小孩理解AI的應用？Kyla說，應讓現在這些小小孩，學習如何正面、友善地與AI互動。

Kyla說，AI和大型語言模型的快速發展，正對社會結構和工程師生態產生巨大改變，像Claude Code這類 AI 程式碼生成工具的出現，已經對全球的軟體工程師生態帶來巨大影響，我們無法預期，現在的小小孩在10幾20年後，進入職場甚至變老時，世界會變得怎麼樣，但當前最好的應對方式，就是為年輕人打下基礎，教導他們如何更好地與AI合作。

Kyla Guru強調，在人類與AI的互動，應學習「友善」（Friendliness）和「有趣性」（Fun）。她認為，現在的AI使用者在與AI聊天時，常表現得更愚蠢或隨便，因為他們不認為 AI 具有與人類交流中同等的價值或需求，但如果未來人們在工作中持續與AI互動，還是應對AI保持友善和尊重，人類必須重新加強和強化與AI的合作技巧，未來是人類與 AI 在某種程度上互動的世界，我們能做的就是練習成為最好的人，並為此做好準備。

立委葛如鈞也說，他堅決捍衛學生使用行動裝置的權利，他認為，要在這個世界中自我防衛，前提是必須先「認識這個世界」，單純禁止或延後使用行動載具，可能會導致年輕世代對數位世界的認識過晚或不足。他強調，認知風險和認識數位世界，才是真正能夠在數位世界裡自我防衛的方式。

不過，葛如鈞也坦言自己可能屬於「過度樂觀主義者」，他認為，政府有責任和權利透過設計誘因或機制，來幫助學校和家長，讓年輕世代擁有更充足的數位素養。身為立委的他也表示，會在立法院針對法案朝這樣的方向努力。

