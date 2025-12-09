跨世代／Kyla：正確使用AI能成為更好的人

▲美國青年資安領袖Kyla Guru發表眼說後與國內產官學進行交流。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖Kyla Guru擔任講者，向青年世代解析台灣在AI時代的全球優勢，並分享如何以國際視野與負責任的AI力量推動下一波世界性變革。進入交流環節之際，Kyla Guru表示，絕對可以利用AI來增進與朋友間互動，例如AI解讀到憤怒或沮喪情緒，會反饋這些都是一種價值，但仍可與觀點不同的人做朋友，如果正確地使用 AI，「它真的可以讓我們成為更好的人，甚至讓我們以更健康的方式與人互動」。

廣告 廣告

Kyla早在14歲就創立非營利組織 Bits N’ Bytes Cybersecurity Education (BNBCE)，致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育。立委葛如鈞感動並好奇如何在14歲起在眾人前分享自己的觀點，該如何克服？其中是否有訣竅？此外AI問世後是否認為與真人互動更為珍貴。

對此Kyla表示，這並沒有特別的訣竅跟秘訣，最主要是觀察並瞭解社會上的問題，若談論網路與資訊科技的未來，就會去談論如何確保未來的安全，這是所有科技公司跟立法者都在談論的。

Kyla也表示，很多人問他為什麼要挺身而出，甚至只有14、15歲的孩子而已，又沒有在科技公司工作過，但回顧過去自己並沒有被質疑打倒。

此外對於人類與AI互動，Kyla強調，認為絕對可以利用AI來增進與朋友之間的互動，例如過去AI模型對話解讀到憤怒或沮喪情緒，質疑朋友的觀點，而透過AI會反饋這些都是一種價值，但仍可與觀點不同的人做朋友，因此認為若大家可以正確使用AI，「它真的可以讓我們成為更好的人，甚至讓我們以更健康的方式與人互動」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨世代／揭「這點」很重要！Kyla Guru：讓AI成為夥伴而非掌控你

跨世代／如何正確使用AI？Kyla提「3燈號」 無法取代人類關鍵曝

跨世代／台灣生產全球90％晶片！Kyla Guru：台灣是AI革命的心臟