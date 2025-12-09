跨世代／Kyla Guru：台灣是AI革命的心臟

▲美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru出席NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，分享個人對AI革命的深刻理解以及對台灣的細膩觀察。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth臺灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》今（9）日共同舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，探討AI浪潮與青年賦權，美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru演講時分享個人對AI革命的深刻理解以及對台灣的細膩觀察，Kyla Guru開場時首先輕鬆表示，珍珠奶茶是台灣最棒的發明，跟其他科技革命一樣重要，但可能被很多人忽略，一語讓全場會心一笑，快速拉近與台下觀眾的距離。

台灣生產全球90％的晶片 是AI革命的心臟

Kyla Guru表示，台灣生產許多晶片，在全球佔據重要地位，先進晶片是所有科技產品背後的關鍵，台灣生產的晶片佔全球比重達到90％，台積電生產了無數晶片，遍布各領域，台灣就是整個AI革命的心臟，引領這波科技革命的浪潮。

Kyla Guru說明，所有使用者詢問AI語言模型問題時，整個過程需要透過資料中心的伺服器，以及許多的應用程式和Token運作，讓AI可以理解並回答使用者的問題，而這些背後都有許多台灣製造的晶片在運作，晶片越先進，AI語言模型的速度就越快，使用者就越滿意。

台灣半導體的三階段發展歷程 如今全民都是主角

台灣是如何走到今天這一步的呢？Kyla Guru指出可以大略分成三個階段，從一開始台積電是世界半導體的代工廠，然後台灣成為晶片製造領域的專家，到現在政府投入訓練，讓一般大眾也能夠運用AI工具，目標未來4年訓練20萬個專業人士，投入100億元訓練專業人才，讓所有民眾都有機會使用AI創造出驚人的產值。

Kyla Guru強調，年輕人現在使用諸如ChatGPT等AI工具非常普遍，就像當年電腦發明的時候，學校老師擔心學生以後有電腦就不讀書了，但事實並非如此，電腦成為所有人的工具，而今日的AI也是一樣。

台灣的優勢以及可以加強的地方

Kyla Guru進一步解釋，台灣在文化上介於東方與西方之間，這使得台灣年輕人在運用AI上擁有特殊的優勢，可以成為東方與西方的橋樑，並同時兼具兩者的特色。台灣的硬體製造在全球舉足輕重，另一方面，Kyla Guru表示，台灣可以持續加強的地方就是軟體，也就是應用程式，大家都可以好好想想如何運用AI提升生活品質，如何用AI來提供解決生活問題所需的方案。Kyla Guru強調，大家都應該好好思考想要用AI創造什麼樣的未來，讓台灣在AI革命中可以不僅僅是硬體製造，而是扮演更獨特的角色，訴說更屬於台灣人獨有的故事。

Kyla Guru小檔案

Kyla Guru今年22歲，是國際矚目的青年資安與科技教育倡議者。在14歲時創立非營利組織Bits N’Bytes Cybersecurity Education（BNBCE），致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育；同時也是著重女性科技領域參與的GirlCon Conference共同創辦人。

曾於Apple Security Operations、美國網路安全與基礎設施安全局（CISA） 等單位任職，經歷橫跨科技產業與政府部門，並受邀至全球各地進行資安與科技倫理演講，包括RSA Conference、TEDx 舞台等，是新世代中最具代表性的Gen Z科技領袖之一。

