跨世代／Kyla Guru：讓AI成夥伴而非掌控你

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖凱拉‧古魯（Kyla Guru）擔任論壇國際講者。凱拉在回應青年代表呂顥天時表示，如何利用模型學習，這對未來非常重要，並強調「應讓AI成為夥伴，而非掌控你」。

NOWNEWS跨世代論壇邁入第六屆，此次《2025AI青年力國際論壇》，於台北漢來大飯店舉行，本次論壇聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，在下午場部分，論壇邀請美國青年資安領袖凱拉擔任國際講者，分享AI與資安交叉議題的全球趨勢，並與鴻海教育基金會總監葉芃欣、藍委葛如鈞、清華大學資工系教授胡敏君、青年代表呂顥天進行對談。

呂顥天表示，過去總是在思考科技工具如何使用、科技如何服務人民，但與其談論科技如何服務人民，但一個很重要的是，「科技它會影響我們如何思考事情」，不管是過去要用手算的計算機，或者是到現在，能把某些繁瑣的思考、或是對話過程，交給AI，它其實是一個開始自主轉變的Mindset（思維模式）的過程。

呂顥天詢問，對於現在數位使用或是個人學習習慣的轉折點，大家接下來要如何去面對它？以及如何成為一個對自己、對科技，負責任的角色？

對此，Kyla Guru坦言，大家正處於一個非常重要的轉折點，正如她所提，大家看不見這項技術，尚未完全理解它的運作原理，但它正在為這個世界創造新事物，而如何與模型一起思考，仍有許多未解之謎。

Kyla Guru強調，如何學習利用該模型，這對未來非常重要，包含要求模型「請它批判我的觀點？請它告訴我說，我沒有思考到的盲點是什麼？讓它告訴我說，我沒有想到的點是什麼？我們彼此腦力激盪，來做論點的爭辯等」；她強調，「應讓AI做我的夥伴，而非駕駛掌控你」。

年僅22歲的Kyla Guru是國際矚目的青年資安與科技教育倡議者。她在 14 歲時創立非營利組織 Bits N’ Bytes Cybersecurity Education (BNBCE)，致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育；同時也是著重女性科技領域參與的 GirlCon Conference 共同創辦人。



她曾於 Apple Security Operations、美國網路安全與基礎設施安全局（CISA） 等單位任職，經歷橫跨科技產業與政府部門，並受邀至全球各地進行資安與科技倫理演講，包括 RSA Conference、TEDx 舞台等，是新世代中最具代表性的 Gen Z 科技領袖之一。

