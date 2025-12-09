跨世代AI論壇登場 學生回饋公民提案

▲育成高中學生提案改善人行道內容，引起出席活動學生高度興趣。（圖／攝影中心攝）

[NOWnews今日新聞] NOWNEWS今日新聞舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，聚焦青年AI應用，共500人共襄盛舉，出席學生給予公民提案正面回饋，關注心理健康、性別議題及改善U-Bike與人行道等公路安全議題。

銘傳大學新媒體暨傳播管理學系學生曾筱甯表示，印象最深刻的公民提案是，談到心理健康組的提案，語氣帶著深刻感受：「心理議題很多人不敢說，但它不是羞恥的事。需要更多人願意一起討論，才會看到解決的可能。」對她而言，這個提案讓心理議題真正「被看見」。

廣告 廣告

銘傳大學生廣播電視學系學生黃顯雅則被「性別認同」提案所吸引，她說內容分析深入、切中當前的時代脈動，她強調說：「性別認同最近很熱門，也很重要。我覺得這是我們這個世代真正想推動的題材。」銘傳大學生廣播電視學系學生歐陽彤宜則提到，儘管性別議題在社群上聲量很高，但社會的刻板印象依然深植人心，透過學生提案，展現把抽象理念轉成「具體行動」的可能。

在青年提案視角中，城市治理並非遙不可及的巨大議題，甚至從一個髒掉的Ubike 籃子乃至於改善人行道等問題提出解方。

大直高中學生姚盛文指出，他印象最深的是Ubike組的提案：「他們想用積分制度解決籃子髒亂，我覺得很有趣。」他認為若能再補足細節，會是一個「接近完美」的提案。這番話，反映出高中生對改善城市生活品質的敏銳觀察。

文化大學新聞系學生林庭緯則認為，「人行道守護者」組提到公車視線死角造成的事故，他認為若能改善路口空間設計，將能減少悲劇發生。另一位文化大學新聞系學生黃欣怡也補充，近年爭議不斷的人行道設計，與大型車的「內輪差」問題，讓她深刻感受到改善的急迫性。

▲NOWNEWS今日新聞舉辦「跨世代AI青年力論壇」，學生參加公民提案競賽獲獎內容，開放現場學生投票選出人氣獎。（圖／攝影中心攝）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨世代／青年力國際論壇登場！賴清德錄影致詞 蕭美琴暢談AI

跨世代／學生運用AI、創意解決生活大小事 獲蕭美琴讚揚

跨世代／AI時代需要年輕人參與！蕭美琴：世界改變從你們開始