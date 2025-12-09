跨世代AI青年力論壇登場 蕭美琴勉勵學生

▲副總統蕭美琴出席NOWNEWS舉辦「跨世代AI青年力論壇」，大讚學生公民提案內容。（圖／攝影中心攝）

[NOWnews今日新聞] NOWNEWS舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，聚焦青年AI應用，副總統蕭美琴將出席活動，當天公民提案競賽脫穎而出學生團將到場領獎，提案內容曝光，從食農教育到AI，豐富多元，蕭美琴大讚提案內容，給予正面肯定。



獲得第1名的「三島芽語」推動食農教育，團隊觀察到孩子參與種蔥、聞香、烹調時學習熱情高漲，卻受限於靜態教材與缺乏家庭連結。為此，他們推出「五感食農探索盒」，以嗅覺、觸覺、味覺等體驗結合故事與親子共學，打造跨世代共學平台，喚醒地方食材文化與家庭互動的新可能。

淡江高中為第2名，團隊規劃將屹立百年的八角塔，結合虛擬實境（VR）與數位技術，讓體驗者彷彿親臨校園，希望透過互動體驗，喚起青年對在地文化的關注，讓八角塔在數位時代再次被看見。

獲得第3名的「蔡鳥龔作中」，則提出「AI議題整合工具」，運用人工智慧即時整理新聞、分析多元觀點並視覺化爭議焦點，協助公民快速掌握議題脈絡。此計畫結合科技與公民實踐，旨在降低公共參與門檻、培養媒體素養並促進跨世代對話。

第4名則是致力於改善交通的「行行俠」，他們聚焦板橋一號公園至江子翠捷運站間巷弄的人本交通環境，針對人車混行、違停頻繁與步行安全不足等問題提出改善方案。學生團隊以人本交通與TOD理念為核心，規劃人車分流、導引系統與街區綠化設計，並透過居民參與優化空間使用體驗。

「紅磚新語」則獲得第5名，團隊以「翻轉場域、文化轉譯、社群共創」為核心，結合 Web 遊戲與 DIY 教學模組，讓居民、學童與青年都能參與其中。計畫將在地故事與工藝轉化為教材，結合課綱等方式，讓紅磚市場在生活中再度發光。

另外獲得佳作的4組團體，內容則聚焦心理支持、改善交通與提升性別平權，令評審印象深刻。

「聆森 Listen」團隊，致力於打造由學生主導的心理健康支持網絡。團隊以「同儕支持」為核心，結合課程培訓、小聚活動與倡議行動，培育具聆聽與同理力的校園陪伴者，降低求助門檻、去除心理健康污名。

改善交通議題方面，台北育成高中則有2組團隊獲選佳作。「Ride U better」團隊提出基礎設施與車體配備優化方案，包含安全動線、置物清潔與杯架設計，盼打造更舒適、便利且永續的公共自行車環境，讓城市綠行更友善。「人行道守護者」團隊，則規劃增設防護設施、改善人行道設計，避免悲劇重演，讓行人能真正安心行走在道路上。

「三缺一」團隊則計畫以提升性別敏感度、打破刻板印象與建立青年行動網絡為目標，期望讓性平教育走出課本、融入生活，從青年視角掀起新一波對話與改變的力量。

