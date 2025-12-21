跨世紀畫會《永恆之境》探索璀璨藝術

記者黃朝琴／臺北報導黃

《永恆之境》跨世紀油畫研究會聯展，即起國立中正紀念堂登場，51位藝術家探索藝術璀璨世界，126幅作品異彩紛呈，風格題材豐富，展現多元面貌，包括油畫、多媒材、雕塑等類型，主題從風景、靜物到寫生，表現手法從具象、抽象，可欣賞融合技術與美感、理論與創意並重作品，感受藝術創作能量。

《永恆之境》聯展特邀7位大咖藝術家作品參展，陣容可謂星光熠熠，吳炫三雕塑《綁小辮子的女孩》、蘇憲法油畫《新荷夏姿》、陶文岳油畫《築地之境》、郭博州複合媒材《探頤索隱》、朱友意《春日野逸》、陸先銘油畫《秋霜》、李瑋雕塑《回心般若》，他們以深厚的藝術功力與大師獨特的創作風格，為展覽注入多元風貌。

此外，跨世紀油畫研究會44位藝術家聯合展出119幅作品，理事長徐欣健表示，從壯闊山水到人物肖像，從現實寫照到心靈意象，每一幅都是創作者心靈映照與情感寄託。有的以細膩筆觸捕捉自然光影的流轉，呈現生活真實與細節；有的以奔放的色彩與線條，傳達藝術家內心的激情與思索。藝術家透過各自的創作語彙，以畫筆書寫時代故事，讓觀者欣賞之餘，也感受藝術帶來的溫度與力量。

寫實派畫家溫珠連油畫《祈福》細膩描繪施放天燈，傳達祝福願望，反映畫家對心靈寄託與祥和氛圍的追求，寧靜且具生命力。

70歲畫家黃飛展出《夏溪映翠》、《花田晨韻》2幅油彩系列作品，他擅長將西方油彩技法與東方寫意神韻融合，展現臺灣本土景觀的光影變化。《夏溪映翠》取材畫家經常寫生、健走的溪畔，描繪夏日陽光下的山村、農舍、溪石與樹叢，透過背光交錯的樹影，烘托出流水波光的層次感，並利用玻璃光影般的交錯虛實，產生獨特的空間想像與韻律感。《花田晨韻》體現其對於「晨光」與「自然美感」的捕捉。

沈昀謹擅長透過細膩的筆觸表現光影變化與對象物的質感，其油彩《枯與榮之間－生息不止》，探討生命中「枯」與「榮」的交替，展現生生不息的韌性，帶給正在為生命奮鬥的人鼓舞，並傳遞對生命的希望。另一幅《午憩》描繪一隻正在休憩的貓，精確捕捉貓咪放鬆的神態與毛皮質感，呈現安詳而寧謐的午後氣氛，給觀者心靈的慰藉。

陳坤地專注鄉土寫實風格，擅長捕捉農村景致，透過光影的跳動展現誠懇樸實的風貌，其油彩作品《舐犢情深》，描繪母牛舔舐小牛的溫馨畫面，象徵父母對子女深厚的愛與鄉土情懷，體現其深厚的學院派畫風與對土地的情懷。

裴之瑄《馬蹄聲聲報喜來》、《馬上有錢》，複合媒材作品傳達吉祥意涵，前者以生動線條與色彩，傳達出馬匹奔騰的活力與喜悅，後者結合現代口語與傳統吉祥畫題，呈現馬背上鈔票，諧音象徵財源廣進。

李霴霞《觀看與被觀看》，透過水缸內的魚、缸外的貓，以及玻璃光影映照人像，藉此探討「凝視」的主題，打破單向權力結構，意識自己同時也是「被觀看者」，這種「觀看與被觀看」的互動，反映藝術家對社會認同與自我定位的深層反思。

林志鵬《白鷺鷥之戀》展現對自然生態與鄉土情懷的關注，透過色彩豐富、筆觸生動的表現手法，傳遞對生命的愛好與熱誠。

沈昀謹《枯與榮之間－生息不止》，探討生命「枯」與「榮」的交替，展現生生不息的韌性。（記者黃朝琴攝）

溫珠連油畫《祈福》細膩描繪施放天燈，傳達祝福願望。（記者黃朝琴攝）

《永恆之境》聯展大咖藝術家參展，左起陶文岳《築地之境》、蘇憲法《新荷夏姿》、郭博州《探頤索隱》。（記者黃朝琴攝）

《永恆之境》聯展特展出陸先銘油畫《秋霜》。（記者黃朝琴攝）

陳坤地《舐犢情深》，描繪母牛舔舐小牛的溫馨畫面。（記者黃朝琴攝）

《永恆之境》跨世紀油畫研究會聯展，展出多幅小品。（記者黃朝琴攝）

林志鵬《白鷺鷥之戀》展現對自然生態與鄉土情懷的關注。（記者黃朝琴攝）

沈昀謹《午憩》描繪休憩的貓，捕捉貓咪放鬆神態與毛皮質感。（記者黃朝琴攝）

裴之瑄《馬上有錢》，呈現馬背上鈔票，諧音象徵財源廣進。（記者黃朝琴攝）

黃飛《夏溪映翠》，將西方油彩技法與東方寫意神韻融合，展現臺灣本土景觀的光影變化。（記者黃朝琴攝）

《永恆之境》跨世紀油畫研究會聯展，51位藝術家126幅作品異彩紛呈。（記者黃朝琴攝）

《永恆之境》聯展展出吳炫三雕塑《綁小辮子的女孩》。（記者黃朝琴攝）